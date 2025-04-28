Минтранс объяснил рост цен на авиабилеты

Министр транспорта РФ Роман Старовойт заявил, что небольшое повышение цен на авиабилеты в преддверии майских праздников соответствует традиционной динамике пикового спроса.

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Кроме того, ведомство совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) продолжает мониторить ценообразование на рынке пассажирских перевозок.

«Наблюдается умеренный рост цен, что характерно для периода повышенного спроса», – отметил Роман Старовойт, комментируя вопрос о возможном необоснованном подорожании билетов.

В свою очередь президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский подтвердил, что стоимость перелетов в праздничные дни увеличивается, но остается в пределах инфляции. По данным РСТ, средний чек авиабилета туда-обратно по России в этом году достиг 24 365 руб. – на 11% выше, чем в 2024-м.

В ФАС также рассматривают документы 12 авиакомпаний по обоснованию ценовой политики, где будут закреплены механизмы скидок и льгот. Как пояснил глава ведомства Максим Шаскольский, такой подход поможет сдерживать резкие скачки цен.

Отметим, что Росстат, ранее публиковавший ежемесячный отчет о подорожании экономкласса, перестал давать статистику по стоимости билетов. С начала года ведомство переключилось на другие отрасли, пояснив, что у него есть и более значимые задачи, помимо мониторинга авиаперевозки.