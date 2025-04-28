Как Белое море развивает свой туристический потенциал

Белое море, которое омывает берега трех российских регионов Арктической зоны России, по поручению Владимира Путина войдет в программу по созданию морских круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал". Регионы получат мощный импульс развития, а бизнес — кратно возросший туристический поток. Поговорили с экспертами о том, за чем едут на северное море путешественники, как развивается этот край сейчас и какие проблемы предстоит решить.

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Морская гавань Терского берега и другие проекты

В поселке Умба Мурманской области теперь будет туристический центр. Уже в этом году сюда зайдет первый круизный теплоход, а в целом доходы от туризма в регионе планируют удвоить за следующие пять лет. Оптимистичные планы и у других соседей по побережью Белого моря.

«Ожидается, что [включение в программу] позволит увеличить доходы регионов за счет развития сервисной экономики, включая гостиницы, экскурсионные программы и поддержку местных промыслов. Запланировано создание не менее 1000 новых круглогодичных мест размещения на берегу Белого моря в Мурманской, Архангельской области и Республике Карелия и создание не менее 1500 новых рабочих мест. Необходимо обустройство и модернизация причальной инфраструктуры. Актуален запуск новых круизных маршрутов, в том числе по Северному морскому пути (СМП)», — сообщили в Министерстве развития Дальнего Востока и Арктики.

Для финансирования программы привлекаются в том числе частные инвестиции, роль государства заключается в налоговых преференциях, обеспечении транспортной доступности, строительстве дорожной инфраструктуры, подготовке кадров. Сейчас, по данным министерства, в Арктической зоне РФ реализуется более 150 проектов в сфере туризма и рекреации с общим объемом инвестиций 48 млрд рублей. Создается более 2,6 тыс. рабочих мест. Турпоток по итогам 2024 года превысил 1,2 млн человек, в 2025 году благодаря реализации новых проектов резидентов АЗРФ он вырастет еще на 15–20%.

За чем едем

Белое море омывает берега трех российских регионов: Архангельской, Мурманской областей и Карелии. Беломорская Карелия наиболее интересна городом Кемь и поселком Рабочеостровск, где расположен исторический порт — отправная точка на Соловки. Эти места обладают возможностями для развития прибрежной инфраструктуры, яхтенного туризма и круизных маршрутов.

«Еще один важный центр притяжения — Беломорск, где находится музей "Беломорские петроглифы" (объект ЮНЕСКО). Эта территория перспективна для рыболовного и этнографического туризма. Чупа и Кереть с их живописными бухтами отлично подходят для развития дайвинга, экотуризма и создания баз отдыха. А традиционные поморские поселения, такие как Сумский Посад и деревня Вирма, — для культурно-этнографических маршрутов», — рассказывает научный руководитель Института североевропейских и арктических исследований Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) Валерий Шлямин.

В Архангельской области выделяют Зимний и Летний берег Белого моря. Зимний берег — это побережье южной части Белого моря, простирается к востоку от устья Северной Двины до мыса Воронов и Горла Белого моря. Летний берег находится к западу от Двинской губы в сторону Онежского полуострова. Здесь на Соловецких островах Герман и Савватий основали знаменитую обитель, будущий патриарх-реформатор Никон в благодарность за свое спасение во время шторма основал монастырь на небольшом острове Кий, через Белое море велась торговля со странами Западной Европы, а Архангельск стал первым торговым портом России и родиной деревянного кораблестроения.

«Ежегодно количество желающих посетить Белое море растет. Туристам предлагаются рыбалка, летняя и зимняя, водные виды спорта (виндсерфинг, яхтинг, сплавы), знакомство с традициями поморов, наблюдение за животными в естественной среде обитания (белухи, бельки, тюлени), а также пляжный отдых летом», — сообщили в туристическом информационном центре (ТИЦ) Архангельской области.

В Мурманской области Белое море омывает южные берега региона и Кольского полуострова. Административная единица — Терский муниципальный район с популярными среди туристов селами Умба и Варзуга, а также Кандалакшский район с одноименным заливом, одним из четырех крупнейших заливов Белого моря.

«Терский берег и Белое море для Мурманской области — очень перспективная территория. И мы видим среди путешественников, посещающих наш регион, все больше желающих увидеть именно юг Кольского полуострова. Особенно среди тех, кто уже побывал на севере региона: в Териберке, полуостровах Средний и Рыбачий. Плюс для любителей встреч с китами Белое море имеет просто невероятный потенциал», — отметила туристический эксперт, глава турфирмы "Понаехали" Елена Лановая.

Транспортная недоступность

Главной проблемой опрошенные эксперты назвали сложную транспортную доступность этих мест. Чтобы повысить поток туристов, важно расширить существующие трассы, построить хорошие дороги непосредственно к точкам туристического притяжения и реконструировать причалы и аэропорты.

В частности, для Карелии в первую очередь важно модернизировать трассу Р-21 "Кола" и установить дополнительные заправочные станции, кроме того, нужно реконструировать аэропорт в Кеми и запустить в него регулярные рейсы.

«Для начальных точечных вложений потребуется от 5 до 10 млрд рублей: на реконструкцию дорог, строительство малых гостиниц, причалов и взлетно-посадочных площадок. Полноценное развитие, включающее термальные комплексы, логистику и аэропорт, оценивается в 30–50 млрд рублей. В случае создания масштабных проектов уровня Сочи или Байкала инвестиции могут достичь и 100 млрд рублей», — считает аналитик Арктического центра ПетрГУ, главный редактор издания "Арктический век" Михаил Шабанов.

В Архангельской области остро стоит вопрос ремонта и строительства портово-причальной инфраструктуры, а также скорейшего завершения ремонта автомобильной дороги Архангельск — Онега, который начался осенью 2021 года и пока не завершен, отметили в ТИЦ.

Сейчас, чтобы добраться до старинных поморских поселений, надо ехать сначала морем, потом долго — по грунтовым дорогам на вместительном внедорожнике.

«По маршруту Яреньга — Локшеньга — Золотица в летний период летает небольшой самолет с посадкой в каждой приморской деревне. Если делать какие-то более дорогие маршруты для более состоятельных туристов, то получается, что доставить их можно будет только на вертолетах», — рассказала завкафедрой географии и гидрометеорологии Северного Арктического федерального университета (САФУ) Людмила Драчкова.

Не дорогой единой

Вторая главная проблема, которую призвана решить программа, — это критический недостаток мест размещения: туристических баз и гостиниц, прежде всего, высокого класса. Сейчас туристический спрос в Карелии ограничен из-за слабой инфраструктуры, считает Шлямин. Сюда едут самостоятельные путешественники, рыболовы, паломники, а также любители природы, этнографии и истории. По оценкам экспертов, при условии комплексного развития инфраструктуры туристический поток может вырасти в три-пять раз в течение пяти-семи лет.

На Терском берегу Кольского полуострова сильно ощущается недостаток развитой инфраструктуры для путешественников, в том числе мест для размещения.

«Раз в два года к южным берегам Кольского полуострова приходит горбуша, и рыбаки просто оккупируют все отели и гостиницы Терского района, места найти нереально. При этом для морских прогулок сейчас нет достаточно комфортных судов. Все заточено под рыбаков, которые могут быть не так прихотливы, в отличие от среднестатистических туристов», — отметила Лановая.

В настоящее время, как рассказали в ТИЦ Архангельской области, на побережье Белого моря предприниматели уже реализуют ряд проектов в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". На острове Ягры создан туристический центр для круглогодичного отдыха с глэмпингами и кафе "Яндова Губа" и семейный парк отдыха "Летний берег". В перспективе на Яграх планируется строительство гостиничного комплекса с рестораном, физкультурно-оздоровительным комплексом и визит-центром, который будет посвящен поморской тематике.

В Онежском округе планируется увеличение номерного фонда за счет создания новых модульных отелей и гостевых домов, а также расширение туристских предложений в части водного и активного туризма.

Беломорский круиз и пешие прогулки

Проект "Умба — морская гавань Терского берега" на Кольском полуострове уже сформирован в рамках профильного нацпроекта и разрабатываемой схемы "Русский Север и Арктика". Там построят причал на берегу губы Большая Пирья, он сформирует новый туристический центр Умбы, которая станет одной из точек на круизном маршруте "Поморское кольцо" и межрегиональном коридоре "Путь поморов". Также в Умбе восстановят утраченные элементы городской идентичности: причал, деревянные тротуары, домики на воде.

«Относительно новым направлением развития для нас выступают круизные маршруты. В рамках развития круизных маршрутов в акватории Белого моря планируется задействовать судно "Николай Жарков" проекта "Карелия" вместимостью 183 пассажира, которое будет следовать по маршруту: Архангельск — Соловецкие острова — Умба. В августе запланирован пробный судозаход в Умбу, а начиная с 2026 года — шесть судозаходов», — подчеркнули в Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области.

Михаил Шабанов также отмечает, что драйверами роста в Беломорье в Карелии могут стать круизный и событийный туризм, а также премиум-отдых в уникальных природных локациях.

«Часть территорий находится в заповедной зоне, поэтому важно сохранять баланс между развитием туризма и охраной природы. Учитывая короткий летний сезон, акцент следует сделать на зимние направления: ледовые фестивали, лыжные марафоны, биатлонные турниры. При этом необходимо решать проблему кадрового дефицита в туриндустрии и сфере сервиса», — добавил он.

На Летнем берегу в Архангельской области можно делать пешие интересные маршруты и для школьных, и для взрослых групп, считает Людмила Драчкова.

«Такие минималистические маршруты сейчас набирают уже популярность, а-ля 1960-е, когда был развит самодеятельный туризм "с карамелькой за щекою" (цитата из мультфильма "Приключения поросенка Фунтика" — прим. ТАСС) и с палаткой за спиной. Но здесь нужны хорошие гиды-проводники. И вот отсюда вытекают проблемы. Нужно заинтересовать и местных жителей, и местную администрацию, чтобы они хоть как-то работали на туристов», — подчеркнула она.

Завкафедрой географии и гидрометеорологии САФУ отметила, что в университете уже разработана программа профессиональной переподготовки "Основы экскурсионного дела и туризма на Русском Севере", здесь готовят специалистов для работы с туристами, в том числе по побережью Белого моря.