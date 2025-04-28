Ученые рассказали, как проходит восстановление экосистемы Черного моря

Концентрации в грунте, донных отложениях и придонных водах загрязняющих веществ, появившихся после разлива мазута в Черном море, снизились в среднем вдвое, экосистемы успешно восстанавливаются. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Института океанологии (ИО) имени П. П. Ширшова РАН, который в марте провел экспедицию по изучению последствий аварии.

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«Анализ бентических сообществ показал, что через 2,5 месяца после аварии не произошло значительных изменений в естественном развитии бентоса. Биомасса бентоса в затронутых районах в целом осталась на уровне средних значений для побережья при несколько пониженном видовом разнообразии, что свидетельствует о ранней стадии восстановления экосистемы. Результаты анализа показывают, что наибольшее загрязнение наблюдается именно в районе Анапы, а не непосредственно в Керченском проливе», — говорится в сообщении.

Исследования выявили значительное снижение концентрации загрязняющих веществ в грунте пляжей, донных отложениях и придонных водах - в среднем на 50% за прошедшее с момента аварии время. Это снижение объясняется как естественным вымыванием и выветриванием загрязнителей, так и активностью придонных организмов и бактерий, которые способствуют очищению экосистемы.

«Результаты экспедиции позволяют говорить о в целом успешном ходе процесса естественного восстановления экосистемы. Окончательные выводы делать пока рано, необходимы дальнейшие работы по мониторингу состояния моря и береговых территорий», — заявил начальник экспедиции, руководитель лаборатории взаимодействия океана с водами суши и антропогенных процессов ИО РАН Петр Завьялов, слова которого приводятся в сообщении.

Во время исследований, прошедших в начале марта, ученые собрали пробы донных отложений, воды и берегового грунта в самых пострадавших районах - Керченском проливе у Таманского побережья, включая район выброса на берег кормовой части танкера "Волгонефть-239", и прибрежной акватории Анапы. Дополнительно исследованы пробы из Таманского залива. Все пробы анализировались на химический состав углеводородного загрязнения, а также состав придонных организмов. Кроме того, для оценки временной динамики загрязнения были проанализированы несколько проб, отобранных в первые дни после аварии, включая пробы мазута, полученные непосредственно из поврежденных судов.