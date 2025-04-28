Обзор всех 5-звездочных отелей Горного Алтая

На майских праздниках новосибирцы традиционно стараются удалиться от городской суеты, выбирая отдых себе по вкусу – от любимых дачных участков до заграничных поездок. Многие отправляются в путешествие по соседнему региону – уникальному Алтаю, так удачно находящемуся совсем рядом с Новосибирской областью.

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В последние годы там особенно бурно развивается туризм, построены сразу несколько первоклассных курортов с пятизвездочными отелями. Мы собрали в этом материале все шесть объектов, многие из которых подготовили для гостей специальные праздничные программы и предложения.

До всех отелей можно добраться как на автомобиле, так и самолетом через аэропорт Горно-Алтайска с последующей непродолжительной поездкой.

Grand Chalet Altay

Этот пятизвездочный семейный курорт расположен в живописном туристическом кластере «Бирюзовая Катунь» у подножья Тавдинских пещер на берегу реки Катунь – главной водной артерии Алтая. Вдоль реки обустроена прогулочная зона протяженностью более полукилометра. Большую часть территории курорта площадью 86 тысяч кв. м занимают хвойный лес и прогулочные дорожки.

Все основные туристические достопримечательности Алтая расположены на комфортном удалении от этого места, что позволяет за один день посетить сразу несколько экскурсий, воспользовавшись автомобилем, катером или вертолетом. Главная особенность курорта – один из самых больших на Алтае открытый подогреваемый бассейн площадью 940 кв. м с каскадным водопадом и пневмогидромассажем, зоной принятия солнечных ванн и летним баром. Обычно бассейн работает с мая по сентябрь, но дата открытия зависит от погодных условий и может варьироваться в течение месяца.

Для проживания гостей на территории расположен двухэтажный гостиничный комплекс с 55 номерами различных категорий, включая просторные люксы, а также 21 уютное шале площадью от 52 до 403 кв. м. Дизайн интерьера выполнен в стиле минимализм с использованием мягких пастельных тонов и натурального дерева. Вся мебель изготовлена из массива лиственницы, березы, дуба и шпона американского ореха.

Как добраться. Алтайский край, Алтайский район, особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», 31а.

«Хвоя в горах»

Расположенный у Катуни, среди горных хребтов и зеленых лесов, этот отель предлагает погрузиться в мир комфорта и релакса, придерживаясь концепции Wellbeing. Она подразумевает достижения общего благополучия и баланса во всех сферах жизни. В контексте отелей Wellbeing-отель — это место, которое каждым своим элементом от дизайна до услуг создает атмосферу, способствующую восстановлению душевных сил и обретению внутренней гармонии.

К майским праздникам отель подготовил насыщенную и разнообразную программу. 1 мая состоится мероприятие «Музыкальное погружение в мир гармонии», где можно будет услышать звучание редких музыкальных инструментов – ханга, гуслей, глюкофона, рав васта и диджериду – в исполнении эксклюзивного хедлайнера-виртуоза.

С 1 по 12 мая пройдут детские майские каникулы с творческими и кулинарными мастер-классами, а также детским скаут-лагерем, играми и конкурсами на свежем воздухе. 9 и 10 мая гостей ожидает погружение в атмосферу торжества, посвященного Дню Победы. Запланированы любимые песни военных лет в исполнении талантливых артистов, настоящая полевая кухня и душевный концерт баяниста.

Как добраться. Алтайский край, Алтайский район, особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», 99.

«Манжерок»

Горный курорт в самом сердце алтайских гор, где есть всё для полноценного семейного отдыха, романтической поездки или уединенного духовного путешествия. Здесь находятся 3- и 5-звездочные отели, премиальный комплекс шале, один из крупнейших SPA-комплексов в России, более 10 ресторанов с разнообразными концепциями, современные канатные дороги, активити-парк с аттракционами, 15 км экотроп и т.д.

В начале мая на территории пройдет весенний фестиваль «Расцветай, Алтай», который соберет вместе театральных художников, перформеров, гостей со всей России и местных жителей. Каждый день будет наполнен яркими выступлениями.

С 1 по 8 мая зрителей ждут уличные представления, перформансы, спектакли, выставочные мероприятия, запуск воздушных змеев и воздухоплавательных шаров, международная кинопрограмма художественных и анимационных фильмов в летнем кинотеатре, Open Air и музыкальные программы, лекции и мастер-классы, вечера настольных игр и гастровечеринки.

Как добраться. Республика Алтай, Майминский муниципальный район, село Озёрное, микрорайон Курорт Манжерок, 1.

Cosmos Collection Altay Resort

Курорт здоровья с концепцией «тихая роскошь» раскинулся на территории в 70 га посреди горного Алтая, в окружении девственной природы. В распоряжении гостей есть всё для комфортного отдыха: номера различных категорий, SPA-комплекс, три ресторана, детский клуб, банный комплекс, аутентичные и инновационные методики укрепления здоровья, лучшие мировые практики в направлениях антистресс, детокс, anti-age, большой выбор сезонных развлечений от полетов на вертолетах и катания на квадроциклах до конных прогулок и рыбалки.

С 26 апреля по 11 мая отель встречает гостей специальными предложениями и тематической программой «Цветущий май».

В пакет предложения входит: проживание со скидкой до 20% по специальному тарифу «Весенний вайб»; посещение SPA -центра с панорамными видами (бассейн 25 м, можжевеловая сауна); ежедневные экскурсии, тематические анимационные программы на каждый день и многое другое.

Как добраться. Республика Алтай, Майминский муниципальный район, Бирюлинское сельское поселение, территория природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт», 20.

Altay Village Teletskoe

Роскошный курорт премиум-класса, расположенный на берегу первозданного Телецкого озера, в сотнях километров от шумных мегаполисов и промышленных предприятий, обеспечивающий уединенный отдых в окружении чарующих гор и заповедной тайги. Шале курорта выполнены из массива кедра, а их интерьер сочетает в себе современный дизайн и использование самых экологичных материалов.

Для гостей предусмотрены SPA-процедуры (пантовые ванны, ванны алтайской принцессы, релаксирующий массаж), сибирская баня с профессиональными мастерами русского пара, просторный бассейн, прогулки на вертолете, рыбалка, экскурсии на катере и автомобиле, экскурсии на багги, дайвинг, экстремальный туризм. Работает ресторан «Озеро» со специальным меню из дичи и свежей рыбы, которую добывают в местных горных реках.

С 1 по 31 мая при бронировании от четырех суток комплиментарно предоставляются: массаж чашами, аренда площадки барбекю или пикник, барбекю гастро-сет от шеф-повара, экскурсия по Телецкому озеру на катере Silver, трансфер из аэропорта Горно-Алтайска и обратно.

Как добраться. Республика Алтай, Турочакский район, озеро Телецкое, урочище кордон Самыш.

Klever Resort

Отель находится на территории в 10 га с пологим выходом к реке Катунь среди величественных гор Алтая. Гостям предоставляется возможность насладиться красотой дикой природы в комфортных условиях, проживая в уютных номерах под круглосуточной заботой персонала.

Здесь есть бассейн с подогревом, просторной террасой и лежаками с видом на Катунь, а также отдельной зоной для детей. Неподалеку располагается фургон-бар, где можно заказать прохладные напитки, коктейли и мороженое.

Помимо номеров в отеле, есть 2- и 3-комнатные коттеджи и апартаменты в таунхаусе. Для постояльцев действуют различные SPA-программы, массажи, SPA-сауна, тренажерный зал, бани «Сосна», «Кедр», «Ёлка», «Пихта» и «Липа».