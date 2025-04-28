Во Владивостоке рассказали о планах по развитию турпотока

Власти Владивостока планируют увеличить турпоток до 5 миллионов человек в год. По их мнению, город останется популярным направлением для пляжного отдыха, что будет способствовать стабильному притоку гостей.

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«К 2030 году средний чек туриста должен достичь 22,5 тысяч рублей, а продолжительность пребывания – 7 дней. Сейчас гости проводят во Владивостоке в среднем 5 дней», – заявил глава города Константин Шестаков на 10-м Тихоокеанском туристическом форуме.

Согласно расчетам администрации, к 2030 году количество гостиничных номеров в городе должно вырасти до 21,3 тысячи. Однако, как отметил Шестаков, развитию туризма мешают несколько факторов: устаревшая инфраструктура исторического центра, земли, принадлежащие Минобороны, и высокая загрузка авиарейсов между Владивостоком и Москвой.

Напомним, ранее первый заместитель министра туризма Приморского края Арсений Крепский в интервью «ФедералПресс» рассказал, что привлекает туристов на Дальний Восток, куда едут на отдых приморцы, а также почему активно растут цены.