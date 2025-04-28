Назван «настоящий хит весенних каникул»

Спрос на авиабилеты в Калининград во время майских праздников вырос на 40% по сравнению с прошлым годом, причем большинство туристов полетят из Москвы (57%) и Санкт-Петербурга (24%). Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий "Туту", которое есть в распоряжении ТАСС.

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«Петербуржцы в три раза чаще стали летать в Калининград на майские - город стал настоящим хитом весенних каникул. Активнее стали и туристы из Кирова, Архангельска и Мурманска - спрос на поездки удвоился. А число авиапутешественников из Екатеринбурга выросло в 1,7 раза», — цитирует пресс-служба слова заместителя директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий "Туту" Артема Кузьмина.

По его словам, рост спроса на путешествия в Калининград вызван увеличением количества рейсов из регионов России, а также расширением программы субсидированных перевозок.

«По специальным тарифам теперь могут летать не только местные и студенты, но и пенсионеры, молодежь, многодетные семьи и люди с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья - прим. ТАСС)», — добавил он.

Ранее в январе этого года заместитель руководителя Росавиации Наталья Андрианова сообщала, что льготные категории граждан, которые лишились возможности летать в Калининград по субсидированным тарифам в 2024 году, теперь вновь могут воспользоваться этим правом. В программу субсидирования перевозок снова включены наименее социально защищенные категории граждан - молодежь, многодетные, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями.

О спросе на полеты летом

По данным сервиса путешествий "Туту", спрос на летние авиабилеты в Калининград вырос на 61%. Большинство туристов полетят из Москвы (70%), 16% - из Санкт-Петербурга, по 2% - из Череповца, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Число путешественников из Уфы вырастет в 6 раз, из Перми - в 4 раза, из Тюмени, Череповца и Нижневартовска - в 3 раза.

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак рассказал "Туту", что в регионе продолжает развиваться инфраструктура. Так, в планах на 2025 год - обустроить автомобильный туристический маршрут "Восточное кольцо". Он включает малые города и достопримечательности центра и востока Калининградской области, отметил Ермак.