Билеты на Дальний Восток заметно подешевели к майским праздникам. Аналитики назвали это необычным трендом: обычно в популярные даты цены только растут.

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«Эксперты сервиса по покупке авиабилетов "Авиасейлс" зафиксировали снижение стоимости перелетов на Дальний Восток на период майских праздников, несмотря на традиционно высокий спрос в это время года. Такое снижение цен нетипично для праздничных периодов», – говорится в пресс-релизе компании.

Например, билеты на одного в Южно-Сахалинск и обратно подешевели на 13 % и сейчас (с 1 по 11 мая) стоят 19 812 рублей. Билеты в Хабаровск стали дешевле на 9 % (21 996 рублей). Во Владивосток и обратно сейчас стоит слетать 24 643 рубля – это дешевле средних цен в апреле на 6 %.

В компании также добавили, что на майские праздники примерно половина туристов из России отправится за границу (42 %) и 58 % будут путешествовать по России. Спрос на перелеты в праздничные дни вырос на 15 % по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось о том, что Дальний Восток получит еще больше льготных билетов. Владимир Путин поручил расширить программу «плоских билетов» на все крупные города округа.