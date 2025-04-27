В Петербурге ждут значительного роста числа китайских туристов

Эксперт считает, что число отдыхающих в северной столице будет увеличиваться вместе с ростом количества авиарейсов. Также свою роль должно сыграть более тесное экономическое сотрудничество.

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Директор Центра развития международного туризма (структура Центра стратегических разработок) Олег Кочуга считает, что в этом году Петербург посетит на 20% больше китайских туристов, чем в 2024 году. Этих результатов удастся добиться за счет наращивания пассажирских авиаперевозок между двумя странами.

В беседе с порталом «Деловой Петербург» он отметил, что сегодня действует 200 прямых рейсов из 17 городов КНР. В прошлом году город на Неве посетило 139 тысяч туристов из Китая. Росту числа отдыхающих будет способствовать укрепление экономических связей и упрощенный визовый режим.

Ранее сообщалось, что все больше российской молодежи посещает курорт Минеральные воды.

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