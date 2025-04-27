«Будто не в России». Путешественница рассказала про поездку в Казань

Российская туристка побывала в Казани и пришла в восторг от этого города. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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«В Казани ты себя чувствуешь будто не в России, потому что здесь своя культура и менталитет. При этом в этом городе так по-домашнему и уютно. Улицы чистые, люди доброжелательные», — такими фразами описала свой опыт читательница издания.

Россиянка рассказала, что во время поездки ей удалось посетить улицу Баумана, которую сравнивают с московским Арбатом, Казанский кремль, мечеть Кул-Шариф, Дворец земледельцев, знаменитый центр семьи и ЗАГС «Казан» и национальную библиотеку «Дом Ушковой».

Из местной кухни туристке понравились чак-чак и эчпочмаки — маленькие пироги, которые можно сравнить с курником.

«Ну и самый любимый десерт — это талкыш калеве. Это что-то наподобие сахарной ваты — воздушное, тающее во рту лакомство. Похожее есть в Турции — пишмание, но татарская версия вкуснее», — призналась она.

Россиянка добавила, что два дня — это мало для того, чтобы исследовать Казань полностью, и, вернувшись туда снова, она бы точно нашла чем заняться.

Ранее стало известно, что Казань оказалась самым бюджетным направлением для поездок весной 2025 года. При аренде квартиры бюджет на жилье и авиаперелет на двоих составит 33,4 тысячи рублей.