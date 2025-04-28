В каком режиме будут работать детские лагеря Анапы

Детские лагеря Анапы примут постояльцев в грядущий курортный сезон, но их доступ к пляжам и морю будет закрыт. Остальной инфраструктурой здравниц можно пользоваться, сообщил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев на заседании президиума Совета законодателей РФ.

Например, педагоги подготовили новые проекты, включая краеведческие экспедиции. В здавницах планируют экскурсии в горные районы, спортивные мастер-классы и тематические квесты на территории лагерей.

На сегодняшний день город-курорт потерял более 22 тыс. юных туристов из-за действующего режима ЧС. Для поддержки лагерей принято решение о предоставлении отсрочки по уплате страховых взносов. Как отметил Бугаев, такая мера позволит организациям пережить непростой период.

Ранее свежие мазутные пятна появились на берегу Анапы. Их обнаружили в ходе ежедневного мониторинга на пяти участках от Витязево до Благовещенской.