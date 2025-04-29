Маршрут выходного дня: как найти все фигурки Кикимор в Кирове

Бронзовые фигурки-символы городов всё больше и больше набирают популярность в нашей стране, и благодаря этому появляются новые интересные туристические маршруты-квесты. Мы уже рассказывали, как найти Космонавтиков в Калуге, Зайцев в Костроме и Павлинов в Серпухове, а теперь отправляемся в Киров искать Кикимор! Мифологический персонаж превратился здесь в изящных бронзовых девушек-сестёр, которые дружат с лягушатами и делятся со всеми теплом и мудростью. Рассказываем, где найти все фигурки Вятских Кикимор в Кирове.

© Quto.ru

Вятские Кикиморы в Кирове

В 2011 году Киров был признан родиной Кикимор. Всё потому, что существует поверье, будто бы жили они здесь ещё до основания города. А когда на красивый крутой холм над рекой Хлыновкой подняли брёвна для первых построек, утром неожиданно обнаружили все заготовки на соседней горке: кикиморы не хотели, чтобы им мешали веселиться и прыгать с горки в речку. В итоге город заложили на другом холме, а на Кикиморской горе продолжили жить её обитатели. Вообще-то кикимора в мифологии – не самый добрый персонаж. Но в Кирове (до 1934 года город назывался Вятка, а с 1457 по 1780 носил название Хлынов) со сказочными существами подружились и сделали их самым настоящим брендом. В 2022 году в городе появились бронзовые фигурки Вятских Кикимор. Мифологический образ воплотился в виде изящных девушек, неразлучных с друзьями- лягушатами. По задумке авторов проекта у каждой своё имя, свой особенный образ и характер. Всего в Кирове семь Вятских Кикимор: Удача, Богатство, Семья, Искренность, Здоровье, Любовь, Яркость. Арт-объекты установлены в самых интересных и живописных местах города, так что их поиск станет настоящей экскурсией.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до Кирова около 1000 километров пути, если ехать по трассе М-7 через Владимир, Гороховец, Нижний Новгород и Яранск. Как вариант, после Владимира можно свернуть к Иваново, а затем поехать через Кинешму, Мантурово и далее – расстояние получится такое же, примерно 980 км.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

1. Вятская Кикимора Яркость

Кикимора Яркость не признаёт уныние и серые краски, ведь мир восхищает и вдохновляет, и всегда должен быть тот, кто будет светить во тьме. Яркость оправдывает своё имя, и найти её проще, чем других Кикимор-сестёр. Скажем больше: пройти мимо неё невозможно, ведь Яркость стоит, распахнув руки, на пешеходном мостике на излюбленной жителями и гостями Кирова Набережной Грина. Адрес: Набережная Грина, пешеходный мост перед Александровским садом.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

2. Вятская Кикимора Семья

Кикимора Семья – самая старшая и мудрая из сестёр. Она оберегает домашний очаг от всех неурядиц и помогает найти общий язык. Эта Кикимора живёт в Александровском саду. Адрес: Александровский сад, Набережная Грина напротив Береговой ротонды.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

3. Вятская Кикимора Здоровье

Кикимора Здоровье знает все секреты здоровья и правила, помогающие поддерживать себя в отличной форме. Когда все только просыпаются, она уже сделала зарядку и приготовила полезный завтрак. Эта Вятская Кикимора тоже живёт в Александровском саду, но в другой его части – на скамеечке на аллее напротив Центральной ротонды. Адрес: Александровский сад, аллея напротив Центральной ротонды.

© Светлана Парфенова

© Кикимора Вятская

© Светлана Парфенова

4. Вятская Кикимора Искренность

Кикимора Искренность помогает другим Кикиморам Кирова быть храбрыми и не стесняться говорить друг другу важные и честные слова – быть искренними. Это помогает им дружить и не ссориться. Искренность живёт у фонтана Парящий камень. Правда мы нашли только её друга-лягушонка. Надеемся, сама Вятская Кикимора скоро вернётся. Адрес: пересечение Казанской улицы и улицы Розы Люксембург, фонтан Парящий камень.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

5. Вятская Кикимора Любовь

Вятская Кикимора Любовь бережёт самое прекрасное из чувств. Они часто спорят с Кикиморой Искренностью о том, что ценнее и важнее - правда или любовь, и всегда приходят к тому, что важно и ценно искренне говорить о любви. Любовь можно встретить в Кирове на скамеечке на пешеходной части Спасской улицы. Адрес: пересечение Спасской улицы и улицы Ленина, примерно у дома 6 на Спасской.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

6. Вятская Кикимора Богатство

Кикимора Богатство заботится о том, чтобы у сестёр-Кикимор было всё и в достатке. Она трудолюбива и никогда не сидит на месте. В марте 2025 она жила рядом с Кировским театром кукол. Адрес: ул. Володарского, 104 (пересечение улицы Володарского и Спасской улицы).

© Светлана Парфенова

© Михаил Вячеславович

© Светлана Парфенова

7. Вятская Кикимора Удача

Кикимора Удача обладает магической силой. Она держит в руке цветок четырехлистника, который помогает ей в колдовстве. Эта Вятская Кикиморка встречала всех посетителей парка имени Гагарина прям у главного входа, но совсем недавно, в феврале, какие-то вандалы сломали и украли Кикиморку Удачу. Надеемся, что создатели квеста восстановят фигурку и больше её никто не тронет. Адрес: у главного входа в парк имени Гагарина.

© Светлана Парфенова