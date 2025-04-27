На пляжах Анапы снова зафиксированы выбросы мазута

На пяти участках пляжей Анапы зафиксированы новые выбросы мазута
На пяти участках побережья Анапы Краснодарского края зафиксированы новые выбросы мазута после ЧП с танкерами, сообщил региональный оперштаб.
В Telegram-канале ведомства отмечается, что выбросы были обнаружены на нескольких участках между посёлком Витязево и станицей Благовещенской.
Кроме того, фракции нефтепродуктов были зафиксированы на участке отеля «Пляжный посёлок», на пляже около базы отдыха «Динамо», а также на территории пляжа «Витязь».
Мониторинг черноморского побережья продолжается на ежедневной основе.
Повторные выбросы на пляжах Анапы также были обнаружены 26 апреля.