На пляжах Анапы снова зафиксированы выбросы мазута

На пяти участках побережья Анапы Краснодарского края зафиксированы новые выбросы мазута после ЧП с танкерами, сообщил региональный оперштаб.

В Telegram-канале ведомства отмечается, что выбросы были обнаружены на нескольких участках между посёлком Витязево и станицей Благовещенской.

Кроме того, фракции нефтепродуктов были зафиксированы на участке отеля «Пляжный посёлок», на пляже около базы отдыха «Динамо», а также на территории пляжа «Витязь».

Мониторинг черноморского побережья продолжается на ежедневной основе.

Повторные выбросы на пляжах Анапы также были обнаружены 26 апреля.