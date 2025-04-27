Организаторы фестиваля INTERVALS 2025 рассказали о своих успехах

Более 300 тысяч человек посетили локации Международный фестиваль мультимедийного искусства INTERVALS 2025 за три дня его проведения. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Фестиваль развернулся на 17 городских локациях, где свои работы представляют более 25 медиахудожников из 10 стран.

«Некоторые лично приехали на фестиваль, например, участники из Испании, Германии, Великобритании, Франции, Турции, Тайваня, — уточнил глава региона в своём telegram-канале. — Уже за три дня на всех локациях насчитали более 300 тысяч посетителей».

«Фишкой этого года» Глеб Никитин назвал концерт-открытие, который прошел в локомотивном депо завода «Красное Сормово».

«Очень крутые реальные декорации для современных digital-художников!» — добавил он.

Губернатор добавил, что INTERVALS стремится к показателям других известных мировых фестивалей света. Таких как фестиваль Signal в Праге, который вдохновил dreamlaser на проведение нижегородского мероприятия, в среднем собирает около 500 тысяч посетителей. Llum в Барселоне в этом году на улицах города собрал порядка 300 тысяч зрителей. А традиционный праздник света Fête des Lumières в Лионе, который проводится с 1643 года в честь победы над эпидемией чумы, ежегодно посещают от 1,8 до 4 млн человек.

Международный фестиваль мультимедийного искусства INTERVALS 2025 стартовал в Нижнем Новгороде 24 апреля. В этом году он проходит в столице Приволжья уже в восьмой раз.