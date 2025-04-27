Куда поехать на майские праздники, где красиво и мало туристов

Собрали идеи для путешествий по России на три-пять дней.

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Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story:

«Майские праздники — тот редкий момент в году, когда можно вырваться из будней и устроить себе маленькое приключение. И вовсе не обязательно проводить их в курортной суете. Россия полна удивительных мест, где можно отдохнуть три-пять дней с толком, вкусом и вдохновением. Расскажу о нетривиальных маршрутах, которые подойдут для экскурсионного туризма в начале мая — с красивыми пейзажами, увлекательной историей и духом открытий».

Елабуга и Тарловка: купеческий город и тишина русской глубинки

Если хочется погрузиться в атмосферу XIX века, отправляйтесь в Елабугу, один из самых уютных и атмосферных городов Татарстана. Здесь стоит заглянуть в музей Ивана Шишкина и пройтись по набережной Тоймы, откуда открываются удивительные виды. Прогуляться по узким мощёным улочкам и осмотреть купеческие особняки, колокольни и церкви, которые, кажется, застыли во времени.

Рядом, в 30 км, находится село Тарловка – маленькое, почти не тронутое временем поселение, где можно увидеть деревянные дома с резными наличниками и услышать пение птиц и шелест листвы. Весной Тарловка особенно хороша: цветущие сады, просыпающаяся природа и ощущение, что вы попали в прошлое – не музейное, а настоящее, живое.

Каргополь и Кенозерье: на север, к истокам

Север – это не только Архангельск и Соловки. Если вы ещё не были в Каргополе, в мае – самое время. Этот древний город – как музей под открытым небом: старинные церкви с белокаменными порталами, уникальные резные иконостасы, деревянное зодчество.

А всего в часе езды – Кенозерский национальный парк, одно из самых атмосферных мест России. Это настоящая машина времени: заброшенные часовни на фоне озёр и лесов, «живые» деревни, где можно пожить в гостевом доме и утром пить чай из самовара, глядя на зеркальную гладь Кенозера. Весной здесь особенно красиво – природа просыпается, но ещё не захвачена комарами и толпами туристов.

Великий Устюг и Тотьма: не только Дед Мороз

Великий Устюг часто ассоциируется только с Дедом Морозом. Но на самом деле это архитектурная жемчужина Русского Севера. Каменные храмы с изящной росписью, музейные комплексы, уютные улицы – всё это создаёт впечатление, что вы попали в сказку.

Если проехать чуть дальше, в сторону Вологды, обязательно стоит свернуть и в Тотьму. Это город, который даже опытного путешественника может удивить. Тотемское барокко – уникальный архитектурный стиль: церкви здесь будто «вышиты» кружевом – картушами. Добавьте к этому богатую морскую историю и почувствуйте настоящий, абсолютно искренний восторг от соприкосновения с новым и прекрасным.

Чекалин, Таруса, Поленово: малая Россия с большой душой

Любите неспешные прогулки, литературу и атмосферу старых дач? Тогда маршрут Таруса – Чекалин – Поленово подойдёт идеально. Это Тульская и соседняя Калужская области – места, где творили Паустовский, Цветаева, Поленов.

Чекалин – самый маленький город России с населением меньше 1000 человек. Несмотря на скромные размеры, он буквально пропитан историей. Таруса – город художников, с тихими улочками и древними соборами. А Поленово – творческая усадьба Василия Поленова, который прозвал её «аббатством» – за схожесть со средневековыми католическими храмами.

Южный Урал: Челябинск — Златоуст — Таганай

Если хочется совместить урбанистику, заводскую романтику и единение с природой, отправляйтесь на Южный Урал. Начать можно с Челябинска: за индустриальным фасадом здесь скрыты живая культурная среда, интересные музеи и гастрономические находки.

Златоуст, город оружейников и сказов, порадует атмосферой уральского модерна и уникальной гравюрой на стали. А венчать маршрут стоит походом в национальный парк Таганай, где горы встречаются с туманами, а каменные «реки» простираются на километры. Весной природа здесь особенно свежа и жива – идеальное время для треккинга и фотоохоты.