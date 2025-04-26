Названы лучшие направления для пляжного отдыха в 2025 году

Лето 2025 года обещает быть жарким не только в прямом, но и в переносном смысле. Пляжный сезон уже сейчас вызывает небывалый ажиотаж, и эксперты сервиса онлайн-бронирования «Островок» назвали наиболее востребованные направления.

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Крым уверенно укрепляет свои позиции на карте пляжного отдыха. По данным «Островка», бронирования на лето 2025 года опережают прошлогодние показатели на целых 16%! Хотя Крым занимает лишь седьмое место в общем рейтинге внутрироссийских направлений, его доля в летних бронированиях составляет уже 3% (против 2% в 2024 году), что свидетельствует о значительном росте популярности.

Южное побережье Крыма становится настоящим магнитом для туристов. Гурзуф демонстрирует феноменальный рост бронирований – на 88%. Севастополь и Алушта также радуют внушительными показателями: +47% и +23% соответственно. Даже Евпатория, традиционно популярная, показывает устойчивый рост на 29%.

«Крым предлагает широкий выбор отелей и апартаментов, не уступающих по качеству объектам Краснодарского края, природное разнообразие, насыщенную экскурсионную программу и при этом остается доступным по цене», – отмечает Дарья Кочеткова, управляющий директор «Островка».

Средняя стоимость забронированной ночи на лето в Крыму составляет 5750 рублей, что значительно ниже, чем в других популярных черноморских курортах.

Абхазия в этом году превзошла все ожидания. По данным «Островка», спрос на отдых в этой стране в два раза превышает спрос на Турцию, и Абхазия лидирует среди всех зарубежных курортных направлений. Популярность традиционных курортов, таких как Гагра, Сухум и Новый Афон, только растет, а ранее менее известные локации, например, Гудаута и Лдзаа, демонстрируют кратный прирост бронирований.

Помимо цены и развитой инфраструктуры, туристы все чаще обращают внимание на экологию, возможность активного отдыха и аутентичность местности. И Крым, и Абхазия предлагают все это в полной мере. Доступ к природе, возможность совершать пешие прогулки, посещение исторических мест и вкусная местная кухня – вот что привлекает современных путешественников.