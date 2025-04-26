В Татарстане решили поддержать волонтерство в сфере туризма

На поддержку волонтерства в сфере туризма и гостеприимства, а также организацию подготовки туристских волонтеров в рамках реализации проекта "Гостеприимная Казань" направили почти 3,4 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Наибольшую сумму — более 2,8 млн рублей — потратят на установку не менее двух купольных конструкций в разных точках центральной части города. Подрядчик несет ответственность за их сохранность в вечернее и ночное время с 31 мая по 31 августа. На конструкциях должны быть установлены таблички Visit Tatarstan.

Кроме того, исполнитель изготовит минимум 10 тыс. туристических карт Великого Болгара и острова-града Свияжска на русском, английском и татарском языках. Также гостям будут раздавать карты Казани: для этого подготовят минимум 20 тыс. экземпляров на русском языке и 1 тыс. — на английском. Дизайн-макеты разработают на основе брендбука, предоставленного заказчиком. Продукция должна быть готова к 31 мая. На эти цели выделят 363,6 тыс. рублей.

Для туристских волонтеров проведут профильно-образовательную смену, которая продлится не меньше трех дней. Участие примут минимум 70 человек. Для них приготовят брендированную продукцию: футболки, шариковые ручки, блокноты, бейджи, сертификаты. На организацию смены планируют направить 132,9 тыс. рублей.

Выступления спикеров будут посвящены таким темам, как:

основные особенности современного туристского рынка;

командообразующие тренинги;

формирование коммуникативных навыков;

менеджмент в туризме;

взаимодействие государства с бизнесом в сфере туризма;

сервис в туризме;

маркетинг в туризме.

Напомним, Казань и Татарстан вошли в пятерку самых популярных туристических направлений для россиян на майские праздники.