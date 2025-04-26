У саратовского села Лох возникли неожиданные проблемы с туристами

Небольшое село Лох, что в Саратовской области, испытало на себе, что такое быть популярным туристическим местом. Туристы в очередной раз прихватили на память указатель на околице – на самодельной табличке было написано всего три белые буквы на синем фоне.

Вчера еще наименование села было на месте, а сегодня опять исчезло – сообщили утром в одноименном телеграм-канале под фото, где от него остались только две стойки. И отметили, что раритет продержался 56 дней – с 2 марта, «хоть охрану выставляй для знака».

В паблике предложили креативные решения, чтобы уберечь местную достопримечательность. Например, поставить большой камень с надписью – «надорвутся тащить», и даже радикальное – подвести электричество, чтобы било током – «может, дольше не тронут». В прошлом году, кстати, приваренная сваркой железная табличка провисела меньше 5 месяцев. При этом у туристов есть возможность приобрести заветный сувенир в магазине:

«Так ведь денег стоит, а здесь халявная».

В расположенном в 60 км от областного центра селе местные энтузиасты активно развивают сельский туризм, используя в качестве бренда необычное название. Там создали свой сайт, где приглашают туристов на авторские экскурсии, мастер-классы, погулять по лесу и попить чая из самовара со свежеиспеченными в русской печи пирожками.

На карте России есть немало населенных пунктов с необычными названиями. На Южном Урале после взятия русской армией столицы Франции в 1814 году появилось село Париж. Там даже построили копию Эйфелевой башни, которую используют операторы сотовой связи. Недалеко от Магнитогорска расположены Варна, Чесма, Лейпциг и другие поселения, названные в честь побед русского оружия. Среди необычных наименований – Чуваки в Пермском крае, Веселая Жизнь на Кубани, Добрые Пчелы в Рязанской области, а деревенек с именем Хреново – добрый десяток в разных регионах.

Ранее TourDom.ru писал, что с Дворцовой площади Петербурга туристы уносят в качестве сувениров брусчатку. По всей видимости, они не в курсе, что камни не имеют никакой исторической ценности – их уложили в 1977 году. Дыры также заделывают привезенным из Карелии материалом.