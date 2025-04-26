Как изменится турпоток в заповедники и нацпарки Байкала в 2025 году

Число туристов на заповедных территориях рядом с Байкалом вырастет предположительно на 20% в 2025 году. Для посетителей готовятся новые маршруты и программы, сообщили ТАСС в пресс-службе Росзаповедцентра Минприроды России.

"Заповедные территории страны активно готовятся к новому туристическому сезону. Одним из самых посещаемых мест традиционно является Байкал. Интерес к легендарному озеру - объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО - стабильно растет. Увеличение количества посетителей особо охраняемых природных территорий - прямое тому подтверждение. Турпоток на заповедные территории Байкала может увеличиться на 20%", - говорится в сообщении.

Так, Байкальский заповедник, а также находящиеся под его управлением Алтачейский и Кабанский заказники (Бурятия), по прогнозам сотрудников этим летом могут посетить 35 тыс. человек (летом 2024 года эта цифра составила 27 тыс. человек). В целом же за 2024 год эти заповедные территории посетило 53 тыс. человек, в 2025 году ожидается 55 тыс. туристов.

Посещаемость Прибайкальского нацпарка и Байкало-Ленского заповедника, которые находятся в управлении учреждения "Заповедное Прибайкалье" (Иркутская область), согласно оценке специалистов, этим летом также вырастет - примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2024 году за три летних месяца она составила 105,5 тыс. человек. По итогам всего 2024 года территории "Заповедного Прибайкалья" посетило почти 198 тыс. человек, в 2025 году ожидается более 217 тыс. человек.

Увеличение количества посетителей прогнозируется в летний период и на территориях под управлением ФГБУ "Заповедное Подлеморье" в Бурятии. Прошлым летом старейший заповедник России - Баргузинский, а также Забайкальский нацпарк и Фролихинский заказник посетило более 48 тыс. человек. За 12 месяцев 2024 года их посетило свыше 66 тысяч человек. Примерно такое же количество туристов прогнозируется и в 2025 году.

Новшества для туристов

В Байкальском заповеднике в течение лета готовятся принять восемь экотуров теплохода "Баргузин" Восточно-Сибирского речного пароходства. Рейсы будут осуществляться по историческому маршруту Байкальской паромной переправы - из Иркутска в Танхой.

"Туристы познакомятся не только с достопримечательностями Байкала, но и с работой сотрудников Байкальского заповедника. Для участников туров подготовлена тематическая программа, связанная с историко-культурным наследием региона. В этом году исполняется 125 лет с начала работы ледоколов "Байкал" и "Ангара" на маршрутах Байкальской паромной переправы", - заявил директор Байкальского государственного заповедника Василий Сутула, чьи слова приводятся в сообщении.

Примет посетителей и новый участок тропы "Танхойская верста", построенный в прошлом году благодаря Российским железным дорогам. На экотропе оборудованы удобная смотровая площадка с видом на Байкал и места отдыха. В Кабанском заказнике гостей ждут новые программы, разработанные сотрудниками заповедника - "Голоса Кабанского заказника" и "Цветы дельты". Обе экскурсионные новинки можно будет посетить с 15 июля по 30 сентября в рамках водного маршрута "Селенгинский трамвайчик". Гостей программы "Цветы дельты" ждет знакомство с миром водных растений самой большой пресноводной дельты планеты. А утренняя экскурсия по протокам дельты Селенги "Голоса Кабанского заказника" позволит услышать голоса многочисленных птиц. Кроме того, к летнему туристическому сезону выпущен новый фотоопределитель растений по экологической тропе.

В Забайкальском национальном парке этим летом планируется открытие экологической тропы на самом большом из семи островов Чивыркуйского залива, который называется Бакланий. Благодаря новинке на второй по величине залив Байкала можно будет взглянуть со смотровых площадок, которые имеют естественное происхождение и возвышаются над озером. Посещение километровой тропы будет строго регламентировано и невозможно без сопровождения сотрудников нацпарка.

"Несмотря на говорящее название, бакланы на этом уникальном острове не обитают, а растет хвойный и лиственничный лес, который спускается с гребня до самого уреза воды. На северной части острова возвышается отвесный утес. Добраться до острова, который находится в 8,5 километрах или 15 минутах езды от местности Монахово - основного "транспортного узла" всех туристских направлений в Чивыркуйском заливе - можно на водном транспорте", - рассказала Елена Вокина, заместитель директора по туризму и рекреации ФГБУ "Заповедное Подлеморье", под управлением которого находится Забайкальский нацпарк.

Прибайкальский национальный парк, в границах которого расположен Ольхон - самый большой остров озера, порадует туристов новыми объектами инфраструктуры, которые сделают отдых комфортным и безопасным. На заповедной территории появятся новые пикниковые точки, предупредительные и информационные аншлаги, скамьи и указатели. В частности, на Сарайском пляже запланирована доукладка настила на экотропе, а на участке "Порт Байкал - исток Ангары" запланировано строительство новой пикниковой зоны и смотровой площадки.