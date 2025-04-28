Топ-5 блюд, которые нужно попробовать туристу в Калининграде

ТОП-5 блюд, которые обязательно нужно попробовать туристу в Калининграде в 2025 году
Калининградская область — уникальный регион с богатой историей и смешением культур. Это отразилось и на местной кухне. Если вы планируете поездку в самый западный регион России, обязательно попробуйте эти ТОП-5 блюд!
Это легендарное блюдо прусской кухни, которое сохранилось со времен Кёнигсберга. Нежные фрикадельки из телятины в сливочно-каперсовом соусе подаются с картофелем или свёклой. Обязательно попробуйте!
Копчёный угорь с картофелем
Балтийский угорь — деликатес, который в Калининграде коптят по старинным технологиям. Рыба получается нежная, с дымным ароматом, подается с отварной картошкой и зеленью.
Марципановые сладости
Марципан — визитная карточка Калининграда, ведь именно здесь находились знаменитые кёнигсбергские кондитерские. Попробуйте марципановые фигурки, конфеты и торты — вкус детства европейских аристократов!
Жареный балтийский шпрот
Калининград — столица шпрот! Эти маленькие рыбки здесь жарят, коптят и добавляют в салаты. Хрустящие, с золотистой корочкой, они идеальны к пиву или как закуска.
Строганина из пеламиды
Строганина из пеламиды — это тонко нарезанная замороженная рыба семейства скумбриевых. Ее едят сырой, без дополнительной термической обработки. Калининградская закуска делается только из рыбы. По одной из версий, рецепт строганины привезли в регион моряки, которые использовали заморозку как способ хранения продуктов на судах.
Традиционная подача блюда: строганина из пеламиды, капелька лимонного сока, репчатый лук, местный ржаной хлеб и горчица.
Строганина в Калининграде очень распространенное предложение в ресторанах, поэтому попробовать ее можно почти в каждом заведении.