Топ-5 блюд, которые нужно попробовать туристу в Калининграде

Калининградская область — уникальный регион с богатой историей и смешением культур. Это отразилось и на местной кухне. Если вы планируете поездку в самый западный регион России, обязательно попробуйте эти ТОП-5 блюд!

© РИА Новости

Это легендарное блюдо прусской кухни, которое сохранилось со времен Кёнигсберга. Нежные фрикадельки из телятины в сливочно-каперсовом соусе подаются с картофелем или свёклой. Обязательно попробуйте!

Копчёный угорь с картофелем

Балтийский угорь — деликатес, который в Калининграде коптят по старинным технологиям. Рыба получается нежная, с дымным ароматом, подается с отварной картошкой и зеленью.

Марципановые сладости

Марципан — визитная карточка Калининграда, ведь именно здесь находились знаменитые кёнигсбергские кондитерские. Попробуйте марципановые фигурки, конфеты и торты — вкус детства европейских аристократов!

Жареный балтийский шпрот

Калининград — столица шпрот! Эти маленькие рыбки здесь жарят, коптят и добавляют в салаты. Хрустящие, с золотистой корочкой, они идеальны к пиву или как закуска.

Строганина из пеламиды

Строганина из пеламиды — это тонко нарезанная замороженная рыба семейства скумбриевых. Ее едят сырой, без дополнительной термической обработки. Калининградская закуска делается только из рыбы. По одной из версий, рецепт строганины привезли в регион моряки, которые использовали заморозку как способ хранения продуктов на судах.

Традиционная подача блюда: строганина из пеламиды, капелька лимонного сока, репчатый лук, местный ржаной хлеб и горчица.

Строганина в Калининграде очень распространенное предложение в ресторанах, поэтому попробовать ее можно почти в каждом заведении.