Как в Марий Эл открыли туристический сезон

Новый туристический сезон торжественно открыли в Марий Эл с прибытием из Москвы первого круизного поезда "Волжский вояж". Гостей республики встретили на вокзале Йошкар-Олы песнями, танцами, а также традиционными народными угощениями.

"Гостеприимство нашей республики приехавшие туристическим поездом гости почувствовали сразу - уже на перроне они познакомились с удивительной национальной культурой Марийского края, сфотографировались и зарядились позитивными эмоциями", - сказал глава республики Юрий Зайцев журналистам.

Он напомнил, что состав проследовал по маршруту из Москвы в Чебоксары, затем сделал остановку в Йошкар-Оле и после отправится в Нижний Новгород.

"Впереди у гостей очень насыщенная программа: обзорная экскурсия по достопримечательностям города, интерактивная музыкальная программа с марийскими инструментами, мастер-классы, посещение гастромузея и, конечно, знакомство с традициями и обрядами республики и национальной кухней", - рассказал Зайцев, в шутку заметив, что из Марий Эл "нельзя уехать, не попробовав классический марийский подкоголь".

В другом городе республики, расположенном на берегу Волги Козьмодемьянске, в течение дня также ждут прибытие первого в нынешнем сезоне теплохода с туристами. Они побывают здесь в рамках круиза из Нижнего Новгорода в Чебоксары: посетят этнографический музей под открытым небом и заглянут в музей имени Остапа Бендера. Наличие последнего именно в Козьмодемьянске связано с тем, что город, как считается, был прообразом города Васюки в легендарном романе Ильи Ильфа и Евгения Петрова "12 стульев".

По словам Зайцева, в минувший зимний туристический сезон регион посетило 148 894 гостей, причем больше половины из них выбрали Йошкар-Олу. "В рамках утвержденного мастер-плана развития туризма до 2035 года мы реализуем 12 флагманских проектов, 32 быстрореализуемых инициативы и 43 долгосрочные программы", - напомнил глава республики.