Стало известно, когда откроют летний сезон на курорте «Архыз»

На всесезонном горном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии в эти выходные откроется летний сезон. Для гостей курорта заработают канатка с кабинками со стеклянным полом и альпака-парк; также откроется первая из экотроп.

«26 апреля прощаемся с зимой и даем яркий старт летнему сезону. Уже в эту субботу открываем вместе с вами канатную дорогу „Млечный Путь“ и альпака-парк „Альпачино“, канатную дорогу „Орбита“ (отправляемся смотреть на весенний курорт с высоты 3 030 метров), экотропу Романтиков, в том числе в сопровождении гидов, чтобы взять от прогулки максимум!» — сообщается в телеграм-канале курорта.

Кроме того, 1 мая откроется популярный у любителей активного отдыха байк-парк, а в середине мая для пеших прогулок станет доступна экотропа «Аланский путь». В новом сезоне благодаря запуску канатной дороги «Орбита» также откроется несколько новых пеших маршрутов, а общая протяженность экотроп курорта составит свыше 50 км.

Ранее сообщалось, то среди нововведений этого сезона — специальный детский тариф «Архызские каникулы», по которому детские билеты на канатки и развлечения можно приобрести со скидкой до 40%. Для детей в летние каникулы также приготовят сувениры с маскотом курорта — Рысью.

По информации ТАСС, номерной фонд «Архыза» на приближающиеся майские праздники забронирован более чем на 90%. Глубина бронирования составляет в среднем месяц, а продолжительность отдыха — от 3 до 5 дней.

«Архыз» — популярный горный курорт, ориентированный на активный семейный отдых. Он включает в себя две туристические деревни, 27 км горнолыжных трасс и девять канатных дорог, а также высокогорный байк-парк с трассой 25 км. В 2024 году на курорте побывали более миллиона туристов.