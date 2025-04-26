Куда поехать отдыхать на майские праздники в России в 2025 году?

В этом году майские праздники выдаются долгими с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая включительно. Такой период идеально подойдет для небольшого путешествия по России. Вместе с туроператором и основателем турфирмы Камилой Велибековой MIR24.TV подобрал топ-5 маршрутов по России на мини-каникулы.

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Величественный Байкал

Байкал — идеальное направление для тех, кто хочет почувствовать мощь пробуждающейся сибирской природы. В мае здесь можно стать свидетелями редкого природного явления — озеро постепенно освобождается ото льда под первыми по-настоящему теплыми лучами солнца.

Байкал также предлагает насыщенную программу для путешественников. Можно отправиться на экскурсии по живописным местам, например, к мысу Хобой с отвесными скалами, гротами и пещерами, прогуляться по сосновым лесам и посетить дендрологический парк.

Стоимость перелета туда-обратно на одного на майские праздники начинается от 30 тысяч рублей. Тур на одного с разнообразной программой и завтраками — от 50 тысяч рублей. Цена зависит от продолжительности пребывания, категории отелей и насыщенности маршрута. Премиальный тур с индивидуальными экскурсиями обойдется в 3 млн рублей.

Солнечный Сочи

Сочи в мае встречает гостей комфортным межсезоньем. Еще не жарко, но уже приятно гулять по парку «Дендрарий, дышать свежим морским воздухом и открывать для себя менее известные, но живописные уголки побережья.

Цены на отели категории 5* варьируются от 15 тысяч до 50 тысяч рублей за ночь, аренда апартаментов в центре обойдется в среднем в 6 000-8 000 рублей в сутки. Стоимость перелета туда-обратно на одного — от 28 тысяч рублей.

Зеленая Карелия

Край чистейших озер, водопадов, каньонов и бескрайних хвойных лесов. Отличный вариант как для неспешного, так и для активного отдыха. Здесь можно найти уединение среди скал и зеркальных озер, получить яркие эмоции во время сплавов по рекам, насладиться прогулками по Ладожским шхерам. Стоит заглянуть и в национальные парки, на знаменитые острова Кижи и Валаам.

Стоимость перелета туда-обратно на одного от 20 тысяч рублей, трехдневные туры без питания также от 20 тысяч рублей в зависимости от маршрута и уровня размещения. Премиальные туры на 3-4 дня — от 1,5 млн рублей.

Далекая Камчатка

Начало мая на Камчатке — время, когда еще можно прокатиться на снегоходах, внедорожниках и совершить пешие восхождения к действующим вулканам. Также в начале мая доступна навигация для прогулок на катерах, например, по живописной Авачинской бухте — оттуда открывается панорама на Петропавловск-Камчатский и скалы-останцы, где на отвесных уступах гнездятся тысячи морских птиц.

Любителям активного отдыха стоит запланировать дневной тур к вулканам, подняться к вершине горы Верблюд, полюбоваться панорамой долин и снежных вершин, а вернувшись, расслабиться в геотермальных бассейнах. Рыбалка здесь тоже отменная.

Главная причина отправиться на Камчатку — возможность увидеть Халактырский пляж, где темный вулканический песок контрастирует с мощными волнами Тихого океана. В мае здесь особенно красивые закаты.

Туристы могут поплавать в крупных термальных минерализованных источниках — их на полуострове больше 150. А еще это прекрасное время для морских прогулок вдоль побережья. Именно в этот период здесь часто появляются косатки и киты, которые подплывают ближе к берегу, следуя за косяками рыбы.

Билет из Москвы в Петропавловск-Камчатский и обратно можно купить от 47 тысяч рублей. Цена проживания варьируется в зависимости от типа размещения, выбранных экскурсий, формата питания и уровня активности туриста. Средняя цена за сутки в отеле 8500 рублей. Цены на туры на три дня с экскурсиями на человека начинаются от 40 тысяч рублей.

Уникальный Алтай

Отправиться в мае на Алтай — отличная идея для тех, кто ищет сочетание живописных горных ландшафтов, чистого воздуха и насыщенного отдыха. Горный Алтай условно делится на несколько популярных зон, и перед поездкой стоит заранее определиться с маршрутом: провести время максимально бюджетно, выбрать комфортную базу или остановиться в одном из лучших отелей с панорамными видами.

Весна на Алтае славится пышным цветением. В мае здесь особенно красиво: луга покрываются ковром диких цветов, соперничающих по богатству красок с альпийскими предгорьями. Одна из самых известных локаций — Манжерок. Здесь стремительно растет туристическая инфраструктура: современные отели, канатная дорога и горнолыжный комплекс. Подняться на канатке можно даже без проживания на базе. Также есть множество экскурсий на любой вкус, например, полет на Белуху на вертолете и сплав на катере по Телецкому озеру.

Стоит увидеть и природный феномен — Гейзерное озеро. В небольшом туристическом комплексе можно попробовать свежую рыбу из местных водоемов.

Любители необычных пейзажей оценят Марсовые горы, которые удивляют палитрой оттенков: от глубокого красного и оранжевого до мягкого желтого и фиолетового.

В мае также стартует пеший сезон у подножия Белухи.Тропы становятся доступными для треккинга, а долины наполняются свежестью тающего снега и ароматом первых весенних трав. Можно отправиться на прогулку на катере по горным озерам или устроить пикник на берегу.

Стоимость билетов из Москвы на Алтай и обратно начинается от 40 тысяч рублей. При самостоятельном планировании путешествия стоит учитывать, что проживание в благоустроенном домике в среднем обойдется в 6000 рублей за сутки. Туров на Алтай множество, от 30 тысяч за три дня путешествия.