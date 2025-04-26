В Кавминводах поделились занимательной статистикой

По данным главы Кисловодска Евгения Моисеева, молодежь чаще стала приезжать в города Кавминвод. Здесь молодые люди поправляют здоровье.

© runews24.ru

Кавказские Минеральные Воды стали набирать популярность среди молодых туристов. По данным главы Кисловодска Евгения Моисеева, доля молодежи в общем сегменте туристов значительно выросла.

Моисеев уточнил, что спрос на отдых в Кавминводах растет за счет программ санаторно-курортного лечения. Об этом сообщает ИА Stavropol.Media.

На сегодняшний день каждый третий турист, приезжающий в КМВ, младше 35 лет, отметил он. При этом совсем недавно, менее десяти лет назад, средний возраст туристов, которые приезжали в КМВ отдыхать и поправить здоровье, составлял 56 лет. Сейчас он до 42 лет.

Кроме того, для молодежи здесь предусмотрены спортивно-экстремальные виды отдыха, добавил Моисеев.

Для российских туристов создали правила отдыха на Бали. Также в Испании туристам грозят штрафы за селфи.