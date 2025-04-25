Билеты «Победы» стали еще дешевле

На следующий день после завершения 24 апреля двухнедельной распродажи лоукостером «Победа» корреспондент TourDom.ru поинтересовался, как изменилась у авиакомпании стоимость билетов на популярные туристические направления.

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Как выяснилось, цены даже снизились, причем заметно – по сравнению с теми, что были на старте акции. Например, 13 апреля слетать из Москвы в турецкую Анталью 1 мая, обратно – 8-го предлагалось за 65,8 тыс. руб. по тарифу «выгодный (возвратный, с багажом) – именно на него, а также на «максимум» распространялась скидка 5% по промокоду. А теперь места на рейсах по тому же маршруту, типу тарифа и на те же даты можно купить на 9 тыс. руб. дешевле – за 56,8 тыс. руб. (Здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 17:00 25 апреля. – Ред.)

Билеты с 5-процентным дисконтом из Москвы в Санкт-Петербург по тарифу «максимум» на даты майских праздников продавались за 22,9 тыс. руб. Сейчас они стоят 15 тыс. руб. – подешевели в полтора раза.

Возможно, лоукостеру пришлось учитывать тарифы конкурентов. Ведь в ту же Анталью из Москвы сегодня можно купить на майские билеты AZUR air даже дешевле, чем у «Победы»: 48,4 тыс. руб., багаж также включен в цену.

Однако тот факт, что стоимость заметно снизилась по завершении распродажи, вряд ли добавит интереса потенциальных покупателей к ценовым акциям лоукостера.

Ранее мы писали, что отправиться летом из Санкт-Петербурга в Сочи в вагоне СВ поезда «Северная Пальмира» туристам обойдется дороже, чем бизнес-классом «Аэрофлота».