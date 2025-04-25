Во сколько обойдется аренда загородного дома этим летом

В поисках мест для отдыха москвичи стали чаще обращать внимание на преимущества загородной жизни. Какова средняя стоимость аренды дачи, выясняла «Вечерняя Москва».

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Чем ближе майские праздники, тем выше стоимость аренды загородной недвижимости. За год цены в Московском регионе подскочили на 10–15 процентов. В топе — дачные участки с домом.

Как рассказала «ВМ» руководитель департамента городской и загородной недвижимости частной компании Елена Мищенко, на росте стоимости арендного жилья сказалось подорожание туров как по России, так и за рубеж.

Особой популярностью пользуются дома у воды с развитой инфраструктурой поблизости. На ценообразование в том числе оказывает влияние транспортная доступность — чем дальше от Москвы, тем больше доступных вариантов по цене можно найти в аренду. Самые дорогие локации находятся на западе и севере, самые доступные — на востоке и юге. Загородные дома, расположенные вблизи водоемов, обычно дороже минимум на 20–30 процентов в любом направлении, — говорит Елена Мищенко.

Цена удовольствия

Казалось бы, хорошая идея: не ехать за тридевять земель, а обосноваться на все лето на собственном участке, поближе к работе. В случае чего и добраться можно быстро, и в квартиру в городе заскочить, и близких проверить, а во время отпуска проводить время на природе. Мечта!

Риелтор Галина Морозова отмечает, что предложений на рынке сезонной аренды сейчас все меньше, при этом спрос на съем загородной недвижимости вовсе не падает.

В таких местах, как Истринский или Одинцовский районы, аренда домов с участками может достигать цифр с шестью нулями, — говорит риелтор.

К примеру, проживание в загородном доме площадью 550 «квадратов» обойдется почти в полтора миллиона рублей в месяц. Арендаторам еще нужно внести 50-процентный залог. Его хозяин оставит себе в случае порчи имущества или несоблюдения других существенных условий договора, таких как срок внесения платежа.

В деревне Веледниково Истринского района аренда дома с такими же параметрами обойдется почти в 900 тысяч за месяц.

Подешевле можно найти варианты в направлении Мытищ. За двухэтажный дом и баню на дровах в деревне Подрезково собственники просят 300 тысяч рублей в месяц.

В Ступине, к примеру, ценник вдвое ниже. Но вместо бани предлагают камин.

Демократичней некуда

Если жилищные просторы вас не привлекают, то можно присмотреться к скромным домикам в поселке Совхоза Останкино. На Спортивной улице можно арендовать жилье площадью 16 «квадратов» за 25 тысяч рублей в месяц. Бонусом — 30 соток за окном и солнечные ванны бесплатно.

Если вы рассматриваете посуточную аренду, а не на весь сезон, то можно найти варианты за 20–45 тысяч рублей в сутки, — отмечает Галина Морозова. — Предложения дешевле есть на периферии Московской области и сопряженных с ней регионах. Например, в Тверской и Владимирской областях. В Калужской варианты будут дороже.

Предложения есть не только в обустроенных деревнях, но и в лесах. Пожить в окружении деревьев и вдали от цивилизации, но со всеми удобствами, можно в разных уголках Подмосковья.

Простой дом с участком у леса, где не критичны удобства в виде бани и бассейна, реально найти в пределах 100 тысяч рублей за сезон, — говорит ведущий эксперт агентства недвижимости Наталья Брухтий.

Некоторые москвичи выкладывают объявления о том, что мечтают пожить и присмотреть за чужим имуществом.

Как правило, такие объявления сопровождаются приписками, что жильцы гарантируют чистоту и порядок, а вредных привычек у них нет, — добавляет Галина Морозова. — Некоторые в обмен на прелести загородной жизни и романтику могут следить за огородом и поливать цветы. Но у таких соискателей не так много шансов — подобных объявлений встречается много. И не всегда у соискателей есть шанс найти подходящий для себя вариант.

На сайте объявлений есть и другие запросы. К примеру, один из москвичей хочет снять заброшенную дачу на два года за символические 5 тысяч рублей за весь срок.

Но чаще всего у людей есть запрос на комфорт, пусть и минимальный, — говорит Галина Морозова.

Прямая речь

Дмитрий Левин, юрист частной практики, адвокат:

Рост цен на загородную недвижимость, как с точки зрения аренды, так и продажи участков, — явление сезонное. Регулирования как такового здесь нет: все зависит от спроса и предложений. Однако даже при короткой аренде дачи стоит заключить договор, чтобы избежать неприятных ситуаций. А при купле-продаже важно вчитываться в каждую букву договора.

А во сколько обойдется свой дом построить

Многие, взглянув на цену арендной недвижимости, могут задуматься о своей. Мол, проще купить готовое, а еще лучше — построить свое. Чтобы все было идеально: природные просторы вокруг, не самый маленький участок, барбекю, дети на качелях, собака на крыльце, цветы в вазе на окошке... Но прежде чем воплотить такую идею в реальность, придется очень сильно постараться и изучить все риски. А лучше — составить настоящий бизнес-план под названием «Индивидуальное жилищное строительство».

Пять соток облагородить

Первое, на что нужно обратить внимание, — это земельный участок. При выборе нужно проверять не только законность сделки, но и назначение земли — только под ИЖС.

А без межевания можно «случайно» построиться на соседском участке, — продолжает список руководительница департамента городской загородной недвижимости частной компании Елена Мищенко.

Обратить внимание нужно на инженерные коммуникации: далеко не все дачные поселки обеспечены газом.

Лучше запросить градостроительный план участка (ГПЗУ) в местной администрации — узнаешь все ограничения до покупки, — советует Елена Мищенко.

Также она отмечает, что сегодня получить ипотеку на строительство сложнее, чем на квартиру.

Если ипотеку не дают, можно взять потребкредит, но ставки будут выше, — продолжает она.

Дизайн решит все

Также стоит учитывать, что загородный дом не должен превышать трех этажей. Соблюдать стоит и отступы от границ участка — три метра от забора, пять метров от соседнего дома. Не забывать нужно также о налогах на дом и на землю.

Если есть желание купить дачный домик поскромнее, то цены могут варьироваться от 200 тысяч до 70 миллионов рублей. Здесь все зависит от потребностей покупателей. Некоторых устроят 13 квадратных метров модульного домика под Звенигородом за 777 тысяч рублей и шесть соток в придачу. А другим не хватит и коттеджа под Истрой за 48 миллионов.

Кроме того, «Вечерняя Москва» выяснила, на что обращать внимание при выборе участка.