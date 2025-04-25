Иностранные блогеры расскажут о туристических локациях Северного Кавказа

Блогеры из семи стран примут участие в просветительском проекте "Кавказ подо мною", они расскажут о туристических локациях регионов Северного Кавказа. Об этом на пресс-конференции "Развитие молодежного туризма на Ставрополье", организованной министерством туризма и оздоровительных курортов, рассказала руководитель проекта Мария Дудко.

"Концепция, на мой взгляд, уникальна, подобного медиапродукта я не видела. Мы взяли блогеров, представляющих разные страны. Они будут работать в регионе с проводником в культуру и традиции - местным блогером", - сказала Дудко.

По ее словам, участие в проекте принимают блогеры из России, Индии, Италии, Ирана, Перу, Франции, США. Они посетят регионы Северного Кавказа и покажут туристические локации, культуру, обычаи и традиции народов. Съемки уже прошли в Ставропольском крае, далее - Карачаево-Черкесия и другие регионы СКФО.

Дудко также пояснила, что назвать проект "Кавказ подо мною" ее вдохновило произведение Александра Пушкина, в котором он восхищается видами Кавказа.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального университета.