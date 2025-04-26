Насколько подорожает отдых в России в 2025 году

В преддверии туристического сезона 2025 года российская гостиничная индустрия готовится к росту цен на размещение в курортных зонах. Как отметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников, это объясняется как общими инфляционными процессами, так и острой нехваткой кадров в отрасли.

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«Цены в определенной степени, безусловно, вырастут по сравнению с прошлым годом. Я думаю, что прибавка составит 15–20 % по отношению к прошлогодним ценам», – сказал представитель отрасли в беседе с Общественной Службе Новостей.

Эксперт отметил, что начало года оказалось сложным для отельного бизнеса – показатели первого квартала оказались ниже ожиданий, несмотря на превышение уровня прошлого года. Тем не менее, со второго квартала ситуация начала стабилизироваться, и рынок демонстрирует признаки восстановления.

Также Колесников обратил внимание на влияние экологической катастрофы в Черном море, вызванной разливом мазута в декабре 2024 года. По его словам, пляжи в районах Анапы и Темрюка остаются закрытыми, а перспективы курортной активности в этих локациях крайне неопределенны. Он подчеркнул, что попытки заменить морской отдых альтернативными маршрутами или отдыхом у бассейна – не более чем медийный образ, не имеющий под собой практической основы. В результате часть туристического потока перераспределится. В частности, ожидается увеличение загрузки отелей в Крыму, а также в курортных зонах Калининградской области.

Несмотря на все сложности, отрасль готова к курортному сезону. Колесников подчеркнул, что ситуация хоть и непростая, но критических проблем или сбоев на данный момент не наблюдается.