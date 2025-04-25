Сдача круизного лайнера «Николай Жарков» откладывается

Завод «Красное Сормово», входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), перенес сроки сдачи круизного лайнера «Николай Жарков» как минимум на конец 2025 года. Об этом сообщают источники РБК, знакомые с ситуацией.

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Эксплуатант, компания «Водоходъ», должен был получить судно к летней навигации 2025 года. Однако, как пояснили в ОСК, сроки сорвались из-за вынужденной замены поставщиков оборудования. После отказа западных компаний от сотрудничества комплектующие пришлось заказывать у производителей из Китая и Турции, что потребовало дополнительного времени.

На официальном сайте «Водохода» уже открыты продажи круизов на 2025 год, однако компания начала уведомлять клиентов о невозможности выполнения рейсов на «Николае Жаркове». Пассажирам предлагают перенести путешествие на 2026 год с сохранением текущей цены; выбрать альтернативный круиз в 2025 году на другом судне класса люкс; вернуть полную стоимость билета.

В «Водоходе» подтвердили информацию о переносе, подчеркнув, что работают над минимизацией неудобств для туристов.

«Николай Жарков» – часть масштабного проекта, в рамках которого должны быть построены три круизных судна. Их эксплуатацией займется «Водоходъ», выступающий лизингополучателем. Однако сроки сдачи остальных кораблей также могут быть скорректированы.