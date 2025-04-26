Как выбрать речной круиз

Сезон летней речной навигации открылся в Москве. На что обратить внимание при выборе речного круиза, «Вечерней Москве» рассказал руководитель столичного туристического агентства Андрей Клопотович.

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Речная навигация в этом году состоится, несмотря на ожидаемый низкий уровень реки Волги. Государственные речные службы составили специальный график для судов, чтобы избежать трудностей на реке. Из Москвы в круиз можно отправиться с Северного и Южного речных вокзалов. При выборе путешествия стоит обратить внимание в первую очередь на продолжительность поездки. Самые популярные круизы длятся три-пять дней. Очень часто пассажиры выбирают круизы выходного дня с пятницы по воскресенье, но поделюсь секретом — если хотите сэкономить, то выбирайте туры в будние дни. Так, круиз на четыре дня в середине недели обойдется дешевле круиза на три дня в выходные.

Что касается самих теплоходов, то большинство из них советской постройки, но реконструированные. Также сейчас появились новые колесные теплоходы, которые способны проплывать даже по мелководной реке Оке. На модернизированных теплоходах стали появляться каюты с балконами. Выбирая каюту, обратите внимание на ее конфигурацию. Если едете с детьми, то они часто любят спать на верхних ярусах. Такая каюта подойдет для семейного круиза. Но стоит помнить: в каюте вы будете только спать, а все остальное время проводить в других локациях теплохода. Место приема пищи, развлекательная программа — все одинаковое для всех пассажиров. Так стоит ли переплачивать за каюту?

Еще один важный момент — экскурсионная программа. Она может как входить в стоимость круиза, так и нет. На мой взгляд, лучше всего, если экскурсии включены в цену поездки. Так вы гарантированно посмотрите достопримечательности городов.

Развлечения на теплоходах отличаются от их уровня. На более дорогих может играть живая музыка, есть ведущий, на более дешевых — просто музыкальное сопровождение из колонок.

Поездка в Карелию

Желающие посетить Валаам могут отправиться в круиз по маршруту Углич, Горицы, Кижи, Мандроги, Валаам, Санкт-Петербург. Продолжительность — 7 дней. Цена: от 94 тысяч рублей.

Золотое кольцо

Круиз проходит по городам: Мышкин, Кострома, Ярославль и Углич. Продолжительность — 6 дней. Цена: от 62 тысяч рублей.

Край ста тысяч песен

Можно отправиться в город Чебоксары, который был основан по приказу Ивана Грозного в XVI веке. Продолжительность 10 дней. Цена: от 97 тысяч рублей.

Пионерский лагерь для взрослых

Тематический круиз с нотками ностальгии. Отряды, плакаты, спортивные состязания погрузят вас в атмосферу настоящего пионерского лагеря. Вы посетите Тверь и Углич. Продолжительность — 4 дня. Цена: от 34 тысяч рублей.

Сага о Выборге

Уютный средневековый городок на границе с Финляндией тоже доступен к посещению на теплоходе. Тур включает также Углич, Горицы, Кижи, Мандроги, Валаам и Санкт-Петербург. Продолжительность — 8 дней. Цена: от 174 тысяч рублей.

«Колыбель» династии Романовых

Путешествие в Мышкин, Кострому и Углич. Продолжительность — 5 дней. Цена: от 76 тысяч.

Путешествие по Верхней Волге

Маршрут из Москвы через Тверь и Мышкин и обратно. Продолжительность — 4 дня. Цена: от 45 тысяч рублей на одного человека.

Только цифры

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что в прошлом сезоне летней навигации причалы Северного и Южного речных вокзалов приняли и отправили круизные суда более 2,1 тысячи раз. Свыше 370 тысяч пассажиров поехали в речные круизы по городам России. Кроме того, на Москве-реке в летний сезон работало 151 судно прогулочного флота, а на двух московских речных вокзалах прошло почти 500 бесплатных мероприятий.

Порт пяти морей

Москва вернула себе статус порта пяти морей. Как сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в 2020 году открылся после реставрации Северный речной вокзал, а в 2023-м — после реконструкции Южный речной вокзал. Вокзалы стали не только транспортными объектами, но и новыми точками притяжения жителей. С начала 2025 года их посетили 350 тысяч человек.