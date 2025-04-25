Мишустин обратился с требованием усилить контроль за ценами на авиабилеты

Председатель правительства России Михаил Мишустин обратился к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) с просьбой контролировать стоимость авиа- и железнодорожных билетов в летний сезон. Он провел встречу с главой ФАС Максимом Шаскольским, передает ТАСС.

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Мишустин решил уточнить у главы ФАС информацию «по поводу летней поры». По его словам, многим сейчас предстоят отпуска, «и тарифное регулирование для людей будет очень важным - билеты на самолет, на поезда». Председатель правительства подчеркнул, что в этом вопросе важен результат. Он пояснил, что люди должны иметь возможность отдохнуть и приобрести билеты на поезд или самолет по разумной цене.

Ранее сообщалось, что в России теперь действует специальная скидка в размере 50% от стандартного тарифа для детей в возрасте от 10 до 18 лет на билеты в поезда дальнего следования. Она распространяется на всех детей, независимо от формы обучения, и не требует предоставления справок из учебных заведений.

Также ранее Союз пассажиров России выступил за введение для пассажиров «периода охлаждения», в течение которого будет доступна отмена или корректировка билетов без дополнительной платы. Минтранс занимается изучением возможности реализации данной инициативы.