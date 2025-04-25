Ночевка в холле гостиницы: с чем столкнулись пассажиры из-за задержки рейса

Рейс Челябинск — Красноярск авиакомпании «Россия» был задержан почти на 9 часов из-за технических проблем. Самолет должен был вылететь в 23:30, но отправление несколько раз откладывали.

Около 3 часов ночи пассажиров отвезли в гостиницу «Уралочка» возле железнодорожного вокзала. Однако возникла проблема: из 30 человек разместить смогли только 12, остальным пришлось ночевать в холле. При этом в имеющихся номерах размещали по трое незнакомых людей.

Администрация гостиницы сообщила 74.ru, что заранее предупреждала авиакомпанию о нехватке мест, но все равно привезли больше пассажиров, чем могли разместить. Персонал отметил, что подобная ситуация произошла впервые — обычно авиакомпании распределяют пассажиров по разным отелям.

Питание пассажиры получили только в 6:30 утра. После этого их отвезли обратно в аэропорт, где в 8:19 состоялся вылет.

Ранее сообщалось о рейсе из Алма-Аты в Екатеринбург - его переносили трижды по разным причинам, а пассажиры оказались заперты в аэропорту на сутки.

Другие материалы Уральского Федерального округа читайте в разделе СП-Урал