Пассажиров готовят к овербукингу: чего ждать путешественникам

Минтранс России совместно с авиакомпаниями готовит поправки в Воздушный кодекс, которые легализуют практику овербукинга. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников закрытого заседания Общественного совета при ведомстве. Новые правила позволят перевозчикам снимать пассажиров с рейсов, но обяжут выплачивать компенсации.

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Согласно проекту, авиакомпании не смогут отказывать в перелете: родителям с детьми, инвалидам и их сопровождающим, военным, следующим к месту службы, пассажирам с билетами на стыковочные рейсы.

При этом пересадка не будет добровольной – авиакомпании обязаны получить согласие пассажира. Выплаты будут зависеть от времени задержки: 1–2 часа – 25% от стоимости билета, 2–6 часов – 50%, 6–12 часов – 75%, 12–24 часа – 100%. Если рейс выполняется реже раза в сутки, компенсация вырастет до 200%. При этом пассажир гарантированно сохраняет право на изначальный маршрут.

Для удобства пассажиров планируется автоматизировать выплаты – компенсацию можно будет получить прямо в аэропорту. Однако участники обсуждения выразили опасения, что авиакомпании могут злоупотреблять овербукингом, искусственно переполняя популярные рейсы, чтобы затем пересаживать людей на менее востребованные.

В случае систематических нарушений (превышения лимита пересаженных пассажиров) авиакомпании могут лишить права применять овербукинг.

Публичное обсуждение законопроекта начнется в июне. Если поправки примут, они станут первым в России регулированием практики, которую авиакомпании уже давно используют де-факто.