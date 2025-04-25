Во сколько обойдется проведение электричества для курорта Приморья

Стоимость проведения электричества для работы круглогодичного морского курорта в бухте Алеут Приморского края, который входит в федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал", составит около 26 млрд рублей. Об этом сообщил министр экономического развития Приморья Андрей Блохин на X Тихоокеанском туристском форуме.

"Один только круглогодичный курорт, строительство которого у нас запланировано, это Хасан, курорт "Пяти морей [и озера Байкал]" <…> не хватает инженерной инфраструктуры. Многие сталкиваются с проблемами отсутствия электричества. Для понимания, тот же самый Хасан - проект стоит 30 млрд, протянуть туда электричество - 26 млрд. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос с федеральными властями", - рассказал Блохин.

Он отметил, что для развития практически всех туристических объектов необходимо проводить инженерную инфраструктуру с нуля.

На территории Хасанского муниципального округа Приморского края в бухте Алеут планируется строительство круглогодичного морского курорта "Приморье". Проект реализуется на территории 195 га, стоимость проекта составляет 30 млрд рублей, в рамках реализации проекта планируется строительство гостиниц разной звездности на 3,8 тыс. номеров, концерт-холла, термального и спа-комплекса, банного комплекса, спортивного центра. Средней чек поездки составит 17,5 тыс. рублей на человека в день. Срок реализации проекта 2024-2031 годы. Первая очередь курорта будет введена в 2027 году.

Круглогодичный курорт в бухте Алеут входит в федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал" - полномасштабный проект, предусматривающий строительство 10 современных курортов на берегу Азовского, Балтийского, Черного, Каспийского и Японского морей и озера Байкал. Ежегодно федеральные круглогодичные морские курорты смогут принимать свыше 10 млн туристов. Будут созданы 90 тыс. новых рабочих мест, более 70 тыс. новых номеров.

Тихоокеанский туристский форум проходит во Владивостоке 24-25 апреля, в этом году его программа включает Дальневосточную конференцию отельеров. Программа мероприятия направлена на развитие внутреннего и въездного туризма на Дальнем Востоке.