Отпуск без моря: останется ли юг России без туристов с Урала

Экологическая катастрофа в Черном море, где потерпели крушение танкеры с мазутом, мало повлияла на предпочтения авиапассажиров. Об этом заявили представители авиакомпаний и Уральской ассоциации туризма (УАТ). Туристическая активность свердловчан обсуждалась 24 апреля на полях Уральской недели туризма, стартовавшей в Екатеринбурге, сообщает "Уралинформбюро".

© Уралинформбюро - Информационное агенство Уральского Федерального округа

Эксперты отмечают, что прямой связи между разливом нефти и продажами билетов на рейсы в Сочи не наблюдается. По словам президента УАТ Михаила Мальцева, недоступна для отдыха лишь небольшая часть российского черноморского побережья. Однако и там, где последствия нефтяного загрязнения помешают любителям пляжного отдыха, можно получить свою долю свежего морского воздуха и прогулок под южным солнцем.

В то же время в предстоящем сезоне, считает Михаил Мальцев, россияне обратят больше внимания на другое российское море – Азовское. Основная аудитория отдыха на побережье в Ростовской области – местные жители и гости из соседних областей. Азовский берег не слишком популярен среди туристов, поэтому номерной фонд там невелик, зато побережье свободно от следов нефти.

Стоит напомнить, что пляжи Краснодарского края и Крыма оказались в зоне экологической катастрофы после крушения двух танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года. Они перевозили более 9 тысяч тонн мазута. Почти половина груза попала в море. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пострадавшие пляжи полуострова очищены от мазута полностью и готовы к приему гостей. Однако будут ли открыты пляжи Анапы и Темрюкского района для отдыхающих, еще не решено.