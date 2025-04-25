Во сколько раз вырос турпоток во Владивосток за год

Количество туристов, которые посетили Владивосток в 2024 году, составило 2,3 млн. Это более чем в два раза превышает туристический поток в 2023 году, сообщила заместитель главы администрации Владивостока Екатерина Сиволовская на X Тихоокеанском туристском форуме.

"В 2024 году совокупное количество туристов, которые посетили Приморский край, составило порядка 4 млн. Это действительно рост по сравнению с 2023 годом. И Владивосток посетило 2,3 млн туристов. Для сравнения, в 2023 году эта цифра была 1,1 млн туристов", - сказала Сиволовская.

Основной турпоток составляют российские туристы - около 88% от общего числа. Особенно популярен город у жителей Якутии и Хабаровского края. Посещают Владивосток и жители центральной части страны, но в меньшем количестве. Сиволовская добавила, что на сегодняшний день число субъектов малого и среднего бизнеса, которые заняты в сфере туризма, включая перевозки и услуги общественного питания, составляет более 3 тыс. В них официально занято около 10 тыс. человек.

Тихоокеанский туристский форум проходит во Владивостоке 24-25 апреля, в 2025 году его программа включает Дальневосточную конференцию отельеров. Программа мероприятия направлена на развитие внутреннего и въездного туризма на Дальнем Востоке.