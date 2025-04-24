Зимний сезон в Сочи превзошел ожидания

По сравнению с прошлым годом, зимний сезон в Сочи привлек на 7% больше туристов. Согласно данным городской администрации, общее число посетителей превысило два миллиона человек.

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Несмотря на то, что официальное завершение зимнего сезона еще не объявлено, подготовка трасс продолжается с использованием снегоуборочной техники и искусственного оснежения.

Заместитель главы города Евгений Горобец подчеркнул успешность реализации проекта единого ски-пасса, объединившего три горных курорта. Он также отметил спокойное проведение новогодних праздников и эффективную работу зимнего штаба.

Предполагается, что зимний сезон на горных курортах завершится в конце апреля, однако в долине "Цирк-2" катание на лыжах и сноуборде будет доступно до наступления летнего периода.

Ранее российская туристка пожаловалась на дискриминацию в турецком отеле. Также стало известно, какие зоны признаны непригодными для купания из-за мазута.