В какие речные путешествия смогут отправиться жители и гости столицы

В Москве официально открылся новый сезон летней навигации. Пассажиры смогут отправиться в речные путешествия с Северного и Южного речных вокзалов. Маршруты свяжут столицу с десятками городов России, рассказывает корреспондент «МИР 24 Алексей Жидких расскажет подробнее.

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Речную навигацию открыл парад судов. Более 20 прогулочных теплоходов, электрический трамвайчик и экипаж водного транспорта МВД проследовали от Нагатинского затона до причала «Нескучный сад мимо Южного речного вокзала, который с каждым годом привлекает все больше москвичей. По данным столичной мэрии, в прошлом сезоне количество прибытий и отправлений теплоходов от причалов Северного и Южного речных вокзалов выросло на 10%, а число пассажиров на 15%.

Столичные корабли будут ходить до почти полусотни городов и населенных пунктов России. Помимо традиционных маршрутов в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань, также доступны рейсы в Ростов-на-Дону, Самару, Кострому, Пермь, Уфу. А еще через Москву пройдет 30-дневный круиз по Волге, Дону и Каме с посещением 27 городов.

Южный речной вокзал станет финальной точкой одного из самых популярных и известных круизов московского «Золотого кольца. Два теплохода комфорт-класса будут курсировать через центр российской столицы мимо Кремля и Храма Христа Спасителя

Прогулочное пароход «Москва 61 — тоже будет ходить по Москве-реке. Работать одно удовольствие, рассказал капитан судна Дмитрий Стаценко. Навигация в этом сезоне стала еще удобнее как для судоводителей, так и для пассажиров.

Москва уверенно вернула себе статус «порта пяти морей, а речные вокзалы стали не только транспортными объектами, но и точками притяжения, куда туристы приезжают, даже если не собираются никуда плыть. С начала этого года их посетили уже 350 тысяч человек.