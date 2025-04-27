Из Москвы отправился первый в этом сезоне теплоход

Первый в этом сезоне теплоход отправился в круиз из Москвы. Открытие летней навигации вновь позволило горожанам и гостям столицы путешествовать по российским рекам, рассказали в пресс-службе Дептранса.

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Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что 1-й рейс в этом сезоне отправился от Северного речного вокзала. Теплоход "Русь Великая" проследует из Москвы в Тверь.

Уточняется, что этот теплоход был построен в 2013 году в Перми и обновлен в 2024 году. В длину судно достигает 100 метров и может перевозить около 200 пассажиров. Кроме того, теплоход оснащен современным оборудованием для навигации и пожарной безопасности. В нем есть кинозал, ресторан, зоны отдыха, медицинский пункт и конференц-зал.

Планируется, что пассажиры смогут посетить экскурсии по достопримечательностям современной и исторической Твери, а также побывают в городе Старица и Старицком Свято-Успенском мужском монастыре.

«С обновлением наших речных вокзалов круизы набирают все большую популярность у жителей столицы. В этом сезоне только причалы Северного речного вокзала примут и отправят теплоходы по России более 2 тыс. раз. Продолжаем развитие речного транспорта по поручению Сергея Собянина», — отметил Ликсутов.

В воскресенье, 27 апреля, открытие летней навигации отметят на Северном и Южном речных вокзалах. В рамках праздника пройдут мастер-классы, квизы и игротеки. Также гостей ждет анимационная программа. Кроме того, желающие смогут сделать фотографии в брендированной фотобудке или возле тематической фотозоны.