На курорте «Архыз» летом появятся новые туристические сервисы

На горном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии в летнем сезоне — 2025 появятся специальная детская программа лояльности, которую будет представлять маскот Рысь, а также дополнительные новые услуги и сервисы для гостей.

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«Нововведение от „Архыза“ - специальный тариф „Архызские каникулы“ включает в себя детские билеты и развлечения по сниженной стоимости, с выгодой до 40%, вне зависимости от того, сколько детей в семье приезжают единовременно на отдых. Кроме этого, всем гостям курорта в возрасте от 3 до 13 лет будут выдаваться туристические „Паспорта приключений „Архыза““, в которых можно сделать отметки о посещении смотровых площадок, экотроп с гидами, фермы альпак, высокогорных качель, детского горного клуба и так далее», — сообщили в пресс-службе курорта.

В летнем сезоне также будет работать новинка курорта — канатная дорога «Орбита» с кабинками с прозрачным полом, поднимающая гостей на высоту 3030 метров. Рядом со смотровой площадкой «Орбиты» будет работать фотозона и установят вендинговые аппараты с биноклями. Также откроется экстрим-парк с горными качелями для любителей экстремального отдыха. Из развлекательных сервисов отдыхающих ждут падел-теннис, рафтинг, тир, школа роллеров, научно-познавательный кемпинг на Дукке, экскурсионные конные маршруты, джип-туры, туры на квадроциклах, лазертаг, веревочный парк, тюбинг.

Кроме того, продолжит работу байк-парк с самой высокогорной зоной катания в России и 30 км трасс, пролегающих по хвойному лесу. Откроется прокат горных велосипедов и экипировки, будут доступны трассы для маунтинбайка. Первое соревнование — «Мегалавина» (массовый спуск с горы) состоится уже 11 мая.

Первая экотропа — «Романтик» - откроется на курорте 26 апреля, а с 17 мая станет доступно путешествие по экотропе «Аланский путь». Всего этим летом для туристов подготовлено более 40 км экотроп, в том числе новые маршруты разного уровня сложности.

За весь зимний период «Архыз» принял рекордное количество гостей — более 758 тысяч человек. По последним прогнозам, этим летом турпоток на курорт может составить порядка полумиллиона гостей, причем более 30% из них — это семейные пары с детьми.