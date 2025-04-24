Пять причин поехать в Нижний Новгород

Нижний Новгород построен на семи холмах, на месте слияния Оки и Волги в XIII веке. По численности населения он на седьмом месте в стране. Приехать сюда стоит, чтобы прикоснуться к истории и увидеть, чем живет современный город. О том, что еще посмотреть в Нижнем Новгороде читайте в материале MIR24.TV.

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Причина №1: Поездка в Дивеево

Нижегородская область место паломничества православных христиан. Они приезжают в Серафимо-Дивеевский монастырь за умиротворением. Тысячи людей ежедневно посещают Дивеевскую обитель, чтобы приложиться к мощам преподобного Серафима Саровского. При жизни он опекал монастырь.

«Это такой родной, такой близкий для нас святой, наверное, нет таких людей, которые бы не знали батюшку Серафима, не знали о его добром сердце. Батюшка всех принимает, всем помогает своими молитвами, своим участием. Здесь есть место особенное канавка. Это место, по которому Матерь Божья прошла один раз в XIX веке, но и каждый день она здесь бывает. Это было открыто многим людям.

По преданию, преподобный Серафим Саровский чудом перенесся из Саровской Пустыни, что за несколько километров, чтобы начать прокладывать канавку Богородицы. Это одна из самых известных святынь Дивеевского монастыря. Сама святая канавка находится чуть ниже, ее начал копать еще святой Серафим Саровский, он говорил: кто пройдет по канавке и 150 прочитает «Богородица Дева, радуйся получит большую благодать. В этом месте приятно находиться, здесь особая атмосфера, слышен шепот молитв, а глаз радуют величественные соборы Троицкий, Преображенский, Благовещенский.

Приезжают в Серафимо-Дивеевский монастырь и для того, чтобы набрать святой воды. Никаких краников здесь нет, все по старинке: воронки, колодцы и жестяные ведра. В окрестностях монастыря несколько источников: Казанский, Целителя Пантелеймона, Иверский и матушки Александры.

Причина №2: Нижегородский Кремль

Еще одна причина приехать в Нижний Новгород Кремль. «Не побывал здесь не был в Нижнем: именно так говорят местные жители. Маршрут по кремлевской стене 2 км 113 метров. С перепадом высот в 56 метров: чтобы это стало возможно, высота каждой ступени составляет не стандартные 15 см, а 40. Поэтому тут и говорят: история дается тяжело. Нижегородский Кремль уникален. Он один из хорошо сохранившихся в России.

«Это была не только пограничная, защитная крепость, но и место, откуда потом можно было приступить к завоеванию казанского ханства, что впоследствии и сделал Иван Грозный. Через Нижний Новгород он проходил трижды. А нижегородцы участвовали в завоевании Казани.

Перенестись на несколько веков назад и почувствовать себя настоящим пушкарем может любой посетитель Кремля. Стрельба из пушки часть интерактивной экскурсии.

Здесь главное — сам выстрел. Вот как раз пушка сейчас стоит в правильном направлении: именно оттуда враг хотел брать штурмом нижегородский кремль. И, кстати, за всю историю нижегородский Кремль ни разу не сдался врагу. На протяжении столетий башни Кремля частично ушли под землю. Юридически они не считаются подземельем, но фактически ими являются. Именно здесь был обнаружен привет из XVI века.

Во время строительства Кремля по сырому кирпичу часто пробегали животные, и их лапы, можно сказать, остались в истории. Таких артефактов в Нижегородском Кремле около сотни.

Еще одна причина приехать в Нижний Новгород это фуникулер. Под Кремлем прорыт подземный ход и проложены рельсы. Раньше при помощи водяной тяги два вагончика ходили вверх и вниз, поднимая или спуская людей на территорию Кремля. Когда вода заливалась, вагончик опускался, когда выливалась поднимался. Сейчас конструкция работает с помощью электрической тяги. А еще отсюда открывается великолепный вид на то, как сливаются две реки. Здесь это видно. Более песочная глиняная Ока, она ближе к нам, и дальше Волга. Такого больше нигде не увидишь, только в Нижнем Новгороде.

Причина №3 Кубок мира по скоростному спуску на коньках

Еще одна причина приехать в Нижний Новгород увидеть, как главная достопримечательность города, Чкаловская лестница, стала одной из самых скоростных трасс в истории соревнований. Здесь проходит Кубок мира по скоростному спуску на коньках. Длина трассы 270 метров, с перепадом.

Первые соревнования по айс-кроссу прошли в 2000 году в Стокгольме. Спустя 10 лет они приобрели статус Чемпионата мира. Настолько зрителей покорила бескомпромиссная гонка спортсменов.

«Однажды попробовав, я не смогла отказаться. Это адреналин, эмоции.

Трассу готовили практически месяц. Из-за плюсовой температуры заливать и выравнивать лед было непросто. На всем протяжении трассы подо льдом установлены специальные трубы с хладагентом — как на катке.

«Чкаловская лестница объект культурного наследия. Это центр города, центр притяжения для нижегородцев. Хочется провести мероприятие в красивом месте и заодно рассказать о нем на всю страну, а то и на весь мир.

Кубок международный. Показать себя приехали спортсмены из России и Беларуси. На самом коварном участке трассы райдеры буквальны дрались за возможность подняться на пьедестал.

«Лед взялся слабо, мы его разбили. Мы карабкались по нему больше, было мало тренировок. А так было классно, мне понравилось.

Испытание льдом спортсмены выдержали достойно: коварные волны, контруклоны были пройдены.

Причина №4 Нижний Новгород столица стрит-арта

Еще одна причина приехать в Нижний Новгород полюбоваться граффити. Город негласно называют столицей стрит-арта. Здесь каждую неделю появляются десятки новых рисунков, и сейчас мы познакомимся с одним из художников.

Алексей Гурнянский стрит-артом занимается уже более четверти века. Он создает масштабные картины размерами в прямом смысле с многоэтажный дом. Конечно, с помощью коллег. А на этом объекте наравне с художниками трудился искусственный интеллект.

«Это наш нижегородец летчик Нестеров. Здесь, на этой стене, изображены все нижегородцы. По мнению искусственного интеллекта, он выглядит именно так.

Подземный переход украшают портреты и других известных нижегородцев, деятелей культуры и науки: писателя Максима Горького, изобретателя Ивана Кулибина, композитора Милия Балакирева.

А написание этих красочных пташек заняло у художника почти три недели. Выбор поверхности для рисунка — всегда очень сложный процесс. Творец не может рисовать, где ему вздумается. Как правило, согласование с администрацией города места для творчества — долгий путь. Но именно лояльность городских властей позволила Нижнему Новгороду стать негласной столицей граффити.

«Мы действительно отличаемся от других городов, потому что в других городах это вызывает сомнение, какую-то боязнь. У нас достаточно прогрессивные и смелые люди работают в администрации, правительстве, поэтому мы можем согласовать официально легально граффити, — говорит хуложник.

В Нижнем Новгороде есть даже улицы, на которых можно увидеть рисунки в высоту многоэтажки.

Причина №5: Пешеходные маршруты и красивые закаты

Еще одна причина приехать в Нижний Новгород это прогулки. Каждый нижегородец знает, где находится главный государственный банк. Именно здесь мы встречаемся с нашим гидом и узнаем о самых интересных пешеходных маршрутах.

«Молодое поколение называет его Хогвартсом, действительно, оно сказочное, красивое. Здание построено в 1913 году, на открытие приезжал сам Николай II.

Здание главного банка построено в неорусском стиле. Его отличительные черты глубокий символизм и декоративность. Этот памятник архитектуры интересен тем, что на шпиле есть герб СССР, на фасаде герб Российской Империи, а над крыльцом изображен символ города нижегородский олень. Здание находится на Большой Покровской улице. В Нижнем она считается главной пешеходной и связывает четыре площади: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова. Еще одна туристическая улица города — Рождественская. И здесь наша следующая остановка.

«Перед нами русское барокко, строгановский стиль. Это церковь собора Пресвятой Богородицы, построена она в самом начале XVIII века Григорием Дмитриевичем Строгановым, — рассказывает экскурсовод.

Храм пятиглавый. Изначально маковки были зелеными, но потом их окрасили наподобие куполов храма Василия Блаженного. Церковь украшена белокаменной резьбой. Пышная лепнина на окнах, порталах входов и приставных колоннах.

Ну, и какая прогулка без посещения стрелки. Это один из символов города. Находится в историческом центре и считается природной достопримечательностью.

«Здесь встречаются две реки Ока и Волга. Это место силы, знаковое место для нижегородцев. Мы сюда приходим и любуемся потрясающими видами на город, — говорит Евгения Погодина.

А еще город называют столицей закатов. Нижегородцы семьями приходят на смотровые площадки, чтобы полюбоваться, как солнце медленно заходит за горизонт и расцвечивает небо во все оттенки красного и оранжевого. И уже ради таких закатов точно следует приехать в Нижний Новгород.