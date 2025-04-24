Чем заняться на майских праздниках в Северной Осетии

В гостиницах и санаториях Северной Осетии в предстоящем летнем сезоне прогнозируют 90-процентную загрузку номеров. Только на майские праздники гостиничные комплексы республики уже забронированы на 80 процентов.

«Прогнозируемая загрузка на пиковый период с мая по сентябрь составит 85% — 90%. При этом 80% загрузки номерного фонда среди гостиничных комплексов идет на предстоящие майские праздники. 70% — загрузка санаторно-курортных комплексов», — сообщил директор Фонда развития туризма региона Александр Габараев, его цитирует ТАСС.

По словам спикера, в летний период прошлого года загрузка средств размещения составила почти 80%. За последние годы Северная Осетия демонстрирует устойчивый рост туристической привлекательности благодаря уникальным природным ландшафтам, историческим памятникам и культурному наследию.

«Как и другие регионы Северного Кавказа, мы рассчитываем на рост турпотока в летний сезон, но не связываем его с ситуацией в Краснодарском крае. Мы можем только предположить, что часть турпотока может выбрать наше направление», — отметил Габараев.

К майским праздникам туроператоры региона предлагают экскурсионные программы, в которых прогулки по Владикавказу можно объединить с посещением ущелий и каньонов, купанием в минеральных водах, осмотром исторических памятников различных эпох. Кроме того, в Алагирском районе в марте заработал всесезонный курорт «Мамисон».