Где отдых дешевле — в Крыму или в Краснодарском крае

Крым сохраняет статус одного из самых бюджетных направлений для летнего отдыха в России. Как заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий, средняя стоимость проживания в крымских отелях на 20% ниже, чем в других регионах страны, включая соседние курорты.

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По данным ведомства, цена за сутки проживания в Крыму на летний сезон составляет 5700 руб.

«Динамика немного разная в зависимости от категории, по трехзвездочным отелям разница чуть меньше, по санаториям чуть больше. Крым продолжает удерживать статус самого доступного курорта России. Даже с учетом инфляции наши цены остаются привлекательными для туристов», – подчеркнул министр.

Власти республики прогнозируют, что в период майских праздников регион посетит около 300 тыс. гостей – это на 12,5% больше, чем в 2024 году.

«При стабильной погоде и отсутствии негативного информационного фона мы ожидаем высокую загрузку отелей. Уже сейчас забронировано более 40% номеров на май и свыше 45% на лето», – отметил министр.

Кроме того, растет спрос на «бархатный сезон»: бронирование на сентябрь уже на 30–35% выше, чем в прошлом году. Это свидетельствует о том, что Крым становится популярным не только для летнего, но и для осеннего отдыха.

Отметим, что туроператоры также сообщают о переориентации многих туристов с отдыха в Анапе на курорты в Крыму. Причина – заключение Роспотребнадзора о непригодности многих пляжей Кубани для купания. В то же время на полуострове экология после разлива нефти в Черном море не пострадала.