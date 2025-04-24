Спрос на туры в Сочи снизился на 60%

Интерес к поездкам в Сочи среди граждан России снизился на 60%, в то время как популярность туров в Дубай, наоборот, увеличилась на 60%. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, пляжи известного курорта в Объединенных Арабских Эмиратах стали напоминать побережье Краснодарского края: здесь чаще можно услышать русскую речь, чем английскую или арабскую.

По мнению туристических агентов, появление «Дубайской области» связано с двумя факторами: закрытием пляжей в Анапе и повышением стоимости отдыха на других российских курортах. В Российском союзе туриндустрии сообщили, что спрос на туры в Дубай на майские праздники в этом году увеличился на 60% по сравнению с прошлым годом. В то же время, в отечественном Сочи спрос на отдых снизился на 60%.

Отдых на российских пляжах на двоих стоит около 130 000 рублей, поэтому многие едут в Эмираты, доплачивая еще примерно 50 000. В ОАЭ цены не изменились, а в Сочи туры подорожали на 12%, говорится в материале.

Ранее председатель Экспертного Совета Ассоциации Отельеров АМОС, вице-президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов заявил, что анапские отельеры готовы снизить цены в ближайший месяц.