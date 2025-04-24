Почему россияне выбирают активные виды отдыха

Они ценят индивидуальный подход и стремятся к оздоровлению. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

«Многие отдыхают у бассейна. Кто-то ищет какую-то возможность попутешествовать. Кто-то вообще практически не успевает из экскурсий выходить, потому что, вырвавшись на отдых, сейчас люди ищут: персонализированный подход — это сейчас тренд большой; запрос на эко и оздоровление. То есть экология — это походы в горы, треккинги и огромное количество развлечений сегодня представляет Краснодарский край. Если вы просто приедете на него, к морю будете ходить не в Анапе, а где-то в другом месте, но путешествовать по Краснодарскому краю, точно море найдёте».

Ранее эксперт рассказал о готовности анапских отельеров снизить цены в ближайший месяц. В регионе наблюдается значительное снижение турпотока.

До этого Роспотребнадзор счёл непригодными для купания 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе. Там выявлены значительные несоответствия морской воды и песка санитарно-гигиеническим нормативам.