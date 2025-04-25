Какие продукты стоит привезти с собой из Владикавказа

Владикавказский рынок как отдельный вид прекрасного. Знакомимся с продавцами и товарами, чтобы знать, что привезти домой из поездки.

Не осетинский гранат

Гид Фатима Дзиваева считает, что рынок отражает характер местности, и во время любой своей экскурсии ведет туристов на владикавказский — понять код региона, прочувствовать его.

Поэтому рекомендую посещать рынки не только во Владикавказе, но и в любом городе, в который вы приехали. Важно не просто забежать туда, а спокойно и размеренно пройтись, пообщаться с продавцами и все попробовать — куда без этого.

Конечно, попав на рынок в Осетии, надо брать местные продукты. Если, конечно, это не гранаты.

Просто осетинских гранатов нет, — смеется Фатима. — Поэтому идем к Зауру за азербайджанскими. Он терпеть не может выжимать сок, но делает это идеально. Напиток получается кисло-сладким, каким и должен быть. Кстати, для выжимки используют один сорт гранатов, а для употребления в пищу — другой.

Спец по специям

Кавказские специи — всегда очень пряные, иногда даже жгучие — отлично сочетаются с мясными блюдами и овощами. Кроме того, они очень полезны. Например, считается, что куркума укрепляет иммунитет.

Эта точка с пряностями работает уже больше 55 лет. Открывали ее родители супруги Ашота Мурадяна, потом дело продолжила их дочь, сейчас за прилавком стоит сам Ашот.

Я смешиваю от пяти до семи ингредиентов и делаю свою фирменную приправу для мяса, исходя из предпочтений покупателя, — рассказывает Ашот. — Еще никто не жаловался. Ко мне приходят не только туристы и местные, но и предприниматели закупаются для своих кафе и ресторанов.

Осетинский с плесенью

Набрав приправ, идем за сыром. За прилавком нас с улыбкой встречает Оксана Гобеева. Сырами она занимается всю свою жизнь.

С развитием туризма вырос спрос на сулугуни, — объясняет Оксана. — Люди все разные, вкусы тоже: кто-то любит свежий сыр, который как творожок, кто-то — ядреный горский. Работаем в основном с местными производителями, но есть сыры и из Грузии, и из Армении.

Особое место занимает выдержанный рассольный твердый кобинский сыр. Но в продаже есть и молодой. Местные называют его чайным, потому что он прекрасно подходит для завтрака.

Новинка этого года — осетинский сыр с плесенью. Делают его осетины, правда, за сотни километров от Осетии — в Армении. Благодаря грамотно подобранной рецептуре он достаточно хорошо хранится.

Если туристы хотят взять сыр с собой, рекомендую соленый, он хранится дольше. Если все же хочется молочного, берите сулугуни, сделанный из цельного молока, и заморозьте его. Кстати, морозить можно и осетинский сыр. Единственный минус — после разморозки он может сыпаться, поэтому не всегда получится его красиво нарезать. Но вкус сохранится — 100%.

Мясное ассорти

Вдоволь попробовав сыров, переходим к мясу. Конина, свинина, говядина, телятина, вырезка, шея, филейная часть — глаза просто разбегаются. Рита Канукова торгует в основном домашней продукцией. Товар скоропортящийся, поэтому поставщиков выбирала с особой тщательностью.

Я всегда рекомендую вяленое мясо. Оно безумно вкусное. Попробуйте, — в ходе разговора угощает Рита. — Оно не копченое, не вареное, просто вяленое. Так наши старшие делали. Вялили 21 день.

А еще на прилавке — холодец собственного приготовления. Из чистого мяса. Вчера сварила, разлила, а сегодня уже принесла на продажу.

Сладкие радости

А теперь идем закупаться чурчхелой. Кроме классической из виноградного сока и грецкого ореха у Ларисы Ватаевой еще порядка пятнадцати видов: с кешью, фундуком, сухофруктами.

В основном я работаю с местным производителем. Что в чурчхеле главное? Конечно, орех. Наши на орехах не экономят, используют только крупные ядра, — рассказывает Лариса. — Сейчас многие отказываются от сахара, поэтому сладости стали делать тоже без сахара. У нас всегда есть в наличии такие, скажем так, правильные лакомства.

Стоит обратить внимание на пастилу. Ее раньше делали в каждом доме. Пользуется популярностью она и сейчас. В продаже есть кизиловая, абрикосовая, сливовая, вишневая, яблочная, а еще из облепихи, груши, чернослива и даже киви.

Голодным уйти с рынка точно не получится. Даже если покупаешь немного, приятные бонусы от продавцов обеспечены. А вот выторговать большую скидку вряд ли получится. Но попробовать можно, авось, повезет.