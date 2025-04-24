На майские праздники в некоторых отелях Сочи закончились бюджетные номера
Многие туристы на майские праздники традиционно едут в Сочи. Самым популярным днем для заезда в отели в этом году ожидаемо стал четверг, 1 мая, – количество броней на эту дату выросло на 110% по сравнению с годом ранее (по состоянию на утро 24 апреля). По данным Travelline, тогда пиковой датой было 27 апреля, выпавшее на рабочую субботу перед началом четырехдневных выходных.
По статистике сервиса, средняя стоимость проживания в этот день составляет 12,7 тыс. руб. за ночь. В последующие праздничные дни цены постепенно снижаются до 10,6 тыс. 4 мая. Больше всего заявок – от москвичей. Многие гости планируют остановиться в отелях в основном на 4–5 дней.
Редакция TourDom.ru поинтересовалась наличием мест на майские в популярных отелях. С заездом на 1–4 мая в Bridge Resort 4* двухместный стандарт по невозвратному тарифу предлагают за 38,5 тыс. руб. с завтраками. Проживание на полупансионе – на 13,4 тыс. дороже. Для бронирования были также доступны номера более высокого уровня комфортности, выбор трехразового питания или «все включено».
В гостинице «Жемчужина» 4* стандартный номер с двуспальной кроватью на эти же даты – от 41,9 тыс. руб. с питанием ВВ и от 44,7 тыс. с завтраками и ужинами. При этом в отеле «Богатырь» 4* на 1–4 мая можно остановиться, заплатив от 70,8 тыс. руб. с завтраками, а добавив еще 10,2 тыс. – с полупансионом.
В «Сочи Парк Отеле» 3* при цене от 4,3 тыс. руб. за 2-местный стандарт на 1–4 мая свободных мест в этой категории не было, как и в ряде других. Из бюджетных предложений – рассчитанный на четверых номер с двумя 2-ярусными кроватями по 40,1 тыс. руб. за 3 ночи с завтраками и обедами. Поторопиться с бронированием стоит также из-за того, что это будет невозможно сделать 26–31 апреля в связи с техработами на сайте.
В «Бархатных сезонах» есть не только разные категории номеров, но и скидки. Так, стандарт предлагали за полцены – 20,4 тыс. руб. за двоих на 1–4 мая в Екатерининском квартале. В тариф не входило питание: за ежедневные завтраки доплата составляет 5,1 тыс. руб., в такие же суммы обойдутся обеды и ужины. В Семейном квартале можно остановиться втрое дешевле обычного тарифа – от 10,8 тыс. руб. за двухместный номер на 3 ночи. Питание – за такую же дополнительную плату.
Ранее TourDom.ru писал, что в рамках предварительного бронирования на первую декаду мая ряд отелей Сочи был на стопе.