В некоторых отелях Сочи закончились бюджетные номера

Многие туристы на майские праздники традиционно едут в Сочи. Самым популярным днем для заезда в отели в этом году ожидаемо стал четверг, 1 мая, – количество броней на эту дату выросло на 110% по сравнению с годом ранее (по состоянию на утро 24 апреля). По данным Travelline, тогда пиковой датой было 27 апреля, выпавшее на рабочую субботу перед началом четырехдневных выходных.

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По статистике сервиса, средняя стоимость проживания в этот день составляет 12,7 тыс. руб. за ночь. В последующие праздничные дни цены постепенно снижаются до 10,6 тыс. 4 мая. Больше всего заявок – от москвичей. Многие гости планируют остановиться в отелях в основном на 4–5 дней.

Редакция TourDom.ru поинтересовалась наличием мест на майские в популярных отелях. С заездом на 1–4 мая в Bridge Resort 4* двухместный стандарт по невозвратному тарифу предлагают за 38,5 тыс. руб. с завтраками. Проживание на полупансионе – на 13,4 тыс. дороже. Для бронирования были также доступны номера более высокого уровня комфортности, выбор трехразового питания или «все включено».

В гостинице «Жемчужина» 4* стандартный номер с двуспальной кроватью на эти же даты – от 41,9 тыс. руб. с питанием ВВ и от 44,7 тыс. с завтраками и ужинами. При этом в отеле «Богатырь» 4* на 1–4 мая можно остановиться, заплатив от 70,8 тыс. руб. с завтраками, а добавив еще 10,2 тыс. – с полупансионом.

В «Сочи Парк Отеле» 3* при цене от 4,3 тыс. руб. за 2-местный стандарт на 1–4 мая свободных мест в этой категории не было, как и в ряде других. Из бюджетных предложений – рассчитанный на четверых номер с двумя 2-ярусными кроватями по 40,1 тыс. руб. за 3 ночи с завтраками и обедами. Поторопиться с бронированием стоит также из-за того, что это будет невозможно сделать 26–31 апреля в связи с техработами на сайте.

В «Бархатных сезонах» есть не только разные категории номеров, но и скидки. Так, стандарт предлагали за полцены – 20,4 тыс. руб. за двоих на 1–4 мая в Екатерининском квартале. В тариф не входило питание: за ежедневные завтраки доплата составляет 5,1 тыс. руб., в такие же суммы обойдутся обеды и ужины. В Семейном квартале можно остановиться втрое дешевле обычного тарифа – от 10,8 тыс. руб. за двухместный номер на 3 ночи. Питание – за такую же дополнительную плату.

Ранее TourDom.ru писал, что в рамках предварительного бронирования на первую декаду мая ряд отелей Сочи был на стопе.