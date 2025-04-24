«Авиасейлс» рассказал о динамике продажи билетов на майские праздники

В мае вырос спрос на авиабилеты на даты, выпадающие на праздники. В частности, наблюдается рост продаж на 15%.

© runews24.ru

Об этом рассказали в пресс-службе сервиса «Авиасейлс». Также в компании назвали стоимость самых доступных билетов.

Выяснилось, что дешевле всего обойдется перелет из Москвы в Ярославль – 4 тыс рублей. Перелет в Северную столицу стоит 6 тыс и более.

Билеты в Казань и Нижний Новгород обойдутся в 10 тыс. рублей, в Волгоград — от 13 тыс.

Если говорить о зарубежных направлениях, самыми доступными оказались билеты в Минск. Долететь до столицы Беларуси можно за 9 тыс. рублей. Перелеты в Астану, Ташкент и Ереван стоят от 22–24 тыс., а в Анталью — от 26 тыс. рублей.

При этом в компании отметили, что спрос на зарубежные направления среди россиян вырос на 12%.

Ранее были названы кубанские пляжи, не пригодные для купания. Также сообщалось, что в Крыму на 20% вырос турпоток.