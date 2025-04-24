Турист рассказал о «любвеобильных мигрантах» в Испании

Российский путешественник побывал на пляже в Барселоне, Испания, и поделился впечатлениями. Свои наблюдения он описал в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

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«Первое, что сразу же бросается в глаза, — это чистота, — рассказал автор. — На пляже едва ли получится найти брошенную бумажку, банку или даже окурок».

Он объяснил, что на берегу регулярно убирают дворники, многие из которых приезжие из других стран.

По словам блогера, «любвеобильные мигранты» любят смотреть на местных девушек.

«Они не купаются, не загорают, даже не снимают верхнюю одежду, а просто глазеют на отдыхающих», — добавил он.

При этом блогер увидел много красивых девушек. Он объяснил, что на пляже Барселоны часто проходят кастинги для кино.

«Если девушке повезет, то ее заметят продюсеры и могут предложить хороший контракт на съемку», — отметил автор.

Ранее этот же путешественник поделился впечатлениями от похода на пляж в Германии. По его словам, многие женщины там загорают топлес.