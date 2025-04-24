Составлен рейтинг самых удобных аэропортов России

Аэропорт Шереметьево занял первое место в составленном журналом Forbes рейтинге самых удобных аэропортов России. Список опубликован на сайте издания.

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Для составления рейтинга журнал запросил у аэропортов, пассажиропоток которых превысил 1 млн человек, информацию об основных показателях работы, оценка которых выражается в баллах.

Как пишет журнал, пассажиропоток Шереметьево в 2024 году составил 43,7 млн человек, в рейтинге аэропорт набрал 50,7 балла. Шереметьево обладает пропускной способностью 110 млн человек в год и включает восемь пассажирских терминалов.

Второе место в рейтинге занимает аэропорт Домодедово (50,2 балла), общий пассажиропоток - 15,5 млн человек в 2024 году. В аэропорту Домодедово представлены международный и внутренний терминалы, терминал "Аэроэкспресса" и паркинг.

Замыкает тройку лидеров аэропорт Нового Уренгоя (47,1 балла) с пассажиропотоком в 1 млн человек за 2024 год. У аэровокзала в четыре раза выросла пропускная способность, появилось три телескопических трапа и 12 стоек регистрации.

В рейтинг издания также вошли аэропорты Внуково в Москве (43,8 балла), Гагарин в Саратове (43 балла), Чкалов в Нижнем Новгороде (41,6 балла), Кольцово в Екатеринбурге (40,6 балла), аэропорт Красноярска (40 баллов), Хомутово в Южно-Сахалинске (39,9 балла), Пулково в Санкт-Петербурге (39,4 балла) и другие.

Показатели работы аэропортов оценивались по 15 параметрам, которые Forbes объединил в пять крупных групп - пассажиропоток в 2024 году, маршрутная сеть, сервис в аэропорту, ожидание багажа и транспортная доступность. Аэропорты, которые не предоставили информацию или не имеют ее в открытом доступе, получили минимальный балл.