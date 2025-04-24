Стало известно, почему отдых в Приморье «не может быть дешевым»

Туризм в Приморье переживает трансформацию: от «дикого» отдыха в безлюдных местах он преображается в респектабельный отдых в комфортных отелях и глэмпингах. Растет не только уровень сервиса, но и цены. Первый заместитель министра туризма Приморского края Арсений Крепский рассказал в интервью «ФедералПресс» о ценах на отдых в Приморье и трендах в индустрии.

© РИА "ФедералПресс"

Отдых в Приморье

Арсений Петрович, хотелось бы начать разговор с болезненной темы – цены на базы отдыха в Приморье: рост в этом году на 10–15 %, средняя стоимость ночи 10 тысяч, а номера заняты на лето уже с зимы. Почему при такой стоимости туристы продолжают ехать к нам?

— Приморский край — это гораздо больше, чем просто море, особенно если говорить про туризм для местных жителей. Отдых на морском побережье — это в основном наши соседи, которые едут к нам летом семьями на машинах.

Если взять погоду, то всё просто. Летом, в июле, августе, сентябре, кроме местных туристов, прибавляется большой поток гостей из других регионов России и иностранцев. В эти пиковые месяцы мы испытываем чрезмерную нагрузку на гостиничную инфраструктуру, транспорт, городскую среду, парковки. Спрос многократно превышает предложение. Поэтому, как вы говорите, люди едут, несмотря на высокий ценник.

К тому же я не могу согласиться с тем, что ценник на отдых в Приморье высокий. Но цены на любую услугу всегда выше, чем нам хотелось бы, конечно. И туристы голосуют рублем – они сами выбирают ту гостиницу, которая им подходит по соотношению цена-качество.

В Приморье отдых не может быть дешевым по определению: большие расстояния, сложные коммуникации, дорогие страховки (например, из-за клещей). У нас зарплаты выше, чем в Центральной России – а, значит, и себестоимость услуг тоже. И в эти пиковые месяцы у нас спрос на туристические услуги настолько превышает предложение, что по закону рыночной экономики можно поднимать стоимость для того, чтобы компенсировать свои потери в зимние месяцы.

Что туристы делают в Приморье летом и не в сезон – в мае/июне? На какие туристические продукты есть спрос?

— Кстати, большое заблуждение – считать, что летние месяцы ограничиваются морем. У нас, во-первых, непредсказуемая погода, во-вторых, если посмотреть структуру турпотока, то да, наши соседи вплоть до Якутии, даже западнее, они едут целенаправленно на море. Но это не значит, что они ограничиваются только купанием.

Сейчас туристы из других регионов стараются провести несколько дней во Владивостоке: посмотреть город, посетить музеи, Приморскую сцену Мариинского театра, попробовать дальневосточную кухню. И только потом люди уезжают на море дней на 5–7 – на побережье, поближе к дикой природе.

Дикая природа, особенно если она снабжена комфортом, это то, что, безусловно, притягивает туристов и из-за рубежа, и со всей России. Это абсолютно точно тренд, он, собственно, везде такой, и на Камчатке, и на Алтае. И в Приморье дикая природа чуть-чуть доступнее: у нас не надо три дня лесом, два дня полем, день на собаках добираться до места. Или как на Камчатке – только вертолетом куда-то заезжать: ты можешь в пределах 3−4–5 часов на автомобиле добраться в нужное место, и большую часть пути преодолеть по асфальту. Ты будешь в дикой природе, но при этом с ортопедическим матрасом и ресторанной едой.

При этом есть и специфический вид отдыха: морские прогулки и погружение с аквалангами, которые в Приморье на самом деле очень распространены, есть пешие походы, конные походы, джип-туры, яхтинг.

Кроме того, у нас достаточно баз отдыха, которые говорят – мы стали всесезонными. Более того, сами базы отдыха предлагают у себя мероприятия: корпоративы, тренинги, мастер-классы. И многие отели сейчас берут на себя функции туроператора: помимо проживания и питания предлагают гостям прогулки на яхтах, велотуры, прокат сап-бордов и каяков. И у отелей есть очень ценный ресурс: точная информация о том, в какие даты туристы будут у них – чтобы предлагать экскурсию именно в эти даты.

Можно ли сказать, что еще одним трендом в Приморье стал выход баз отдыха из тени?

— Безусловно, есть такой тренд, но при этом было бы лукавством с моей стороны говорить, что у нас совсем нет теневого сегмента. Мы понимаем, что предприниматель всегда старается свои издержки снизить там, где видит возможность. Но теперь туристы меняют свои требования, и в черную работают те, кому клиенты это позволяют.

Сейчас турист гораздо больше заинтересован в безопасности собственной, своих детей и в финансовой безопасности своего отдыха. Простой пример: вы приехали на базу отдыха, где-то кому-то наличкой заплатили непонятно за какие комнаты, но тут тайфун, дорогу размыло, вы не можете уехать и вовремя добраться до аэропорта. Если вы проживали в отеле, официальном, у вас на руках будут подтверждающие документы, и авиакомпания предпримет меры, чтобы компенсировать сгоревшие билеты. В случае с нелегальной базой отдыха это невозможно.

Кроме того, легальность бизнеса, наличие договора – это всегда подтверждение высокого качества сервисных услуг для туриста.

Какие еще тренды прослеживаются в туристическом бизнесе в Приморье в последние годы?

— Прежде всего, рост турпотока из западных регионов России, а также увеличение доли туристов из центрального и южного Китая, из крупных городов: растет средний чек, но и запросы растут. Им интересно увидеть нашу природу, посетить Мариинский театр, выйти в море на яхте, спуститься под воду с аквалангом.

Кроме того, появляется спрос на авторские туры – и у россиян, и у иностранцев, когда группа состоит из 5–7 человек, а зачастую из членов одной семьи. И мы этот тренд, этот интерес поддерживаем.

Недавно стало известно о планах инвесторов из КНР построить в Хасанском округе Приморья гостиницу. Есть ли подробности о ней?

— Сейчас проект находится на этапе артикуляции намерений, поэтому информации о нем крайне мало. Это будет совместный российско-китайский проект: российский бизнес вкладывается землями, а китайский – инвестициями.

Вероятно, это будет не очень масштабный проект – в пределах одного гостиничного корпуса. Для сравнения, в круглогодичном морском курорте в бухте Алеут планируется порядка 3,5 тысяч номеров и своя инфраструктура.

Отдых в КНДР

Туристические отношения России и КНДР восстановились после пандемии в начале 2024 года – какие тренды появились год спустя?

— В феврале 2024 года стартовал устойчивый авиапоток в Пхеньян, и вот сейчас, на майские праздники, стартует чартерный железнодорожный состав из Владивостока в Расон.

Это прямой поезд Владивосток–Туманган: на нем туристы пересекают границу. Но на станции Таманган будет пересадка на другой поезд, до Расона – сейчас в КНДР нет нашей колеи или платформ, но у корейской стороны есть планы по продолжению путей до Раджина.

Сейчас туристы из России в КНДР могут получить зимой высококлассный отдых на горнолыжном курорте, летом – пляжный отдых, замечательную природу, чистое море. Туроператор и корейская сторона подстраиваются от сезона к сезону, в том числе под предпочтение туристов. Съездили, попробовали, поняли экономику, поняли, где выгодное соотношение цена-качество, затраты-прибыль. И из этого исходят коммерческие отношения российских туроператоров и корейских туроператоров.

Кстати, 70% туристов, которые едут в КНДР, это гости из других регионов. И они все чаще предпочитают оставаться во Владивостоке на 2–3 дня – смотреть город, ходить на экскурсии и только потом вылетать в Пхеньян.

И нам интересно, чтобы туристы приезжали во Владивосток отовсюду – оставались на некоторое время в Приморье, знакомились с городом и оплачивали услуги здесь, у нас. И так происходит все чаще, хотя, когда туры в КНДР только начались, большинство предпочитали оставаться в аэропорту на время стыковки рейсов.

Ранее сообщалось о том, что места на базах отдыха в Приморье в начале апреля на купальный сезон были практически полностью выкуплены – несмотря на рост цен на 10–15 % по сравнению с прошлым годом.